Vicenza e provincia in breve

Basket, il Famila Schio in trasferta a Broni –

Trasferta a Broni, in provincia di Pavia, per il Famila Wuber Schio, che domani, domenica 8 aprile, affronterà al PalaVerde le padrone di casa della Pallacanestro Femminile Broni 93. In terra lombarda le scledensi cercano la vittoria così da chiudere, dopo la vittoria di gara 1, la serie dei quarti di finale e accedere alla semifinale scudetto. Il match, con fischio d’inizio alle 18, verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Legabasket femminile.

Marano, modifiche alla viabilità per lavori

Da lunedì 9 aprile, per circa tre settimane, il tratto di strada che porta alla stazione di Marano, sarà chiuso al traffico veicolare, con divieto di accesso e di sosta: è possibile l’accesso, in sicurezza, ai soli pedoni. La chiusura si è resa necessaria per poter procedere alla completa asfaltatura della via. Al termine dei lavori, la riqualificazione dell’area proseguirà con la collocazione della postazione di Bike Sharing. Inoltre a breve sarà aperta la “Stazione dell’arte e della musica”, dove troveranno posto le associazioni del territorio.

Marostica, “Cantami, o Itaca” chiude i Concerti della domenica

Si conclude domani, domenica 8 aprile, la rassegna di Marostica “I concerti della domenica”, che in dieci appuntamenti ha cercato di dare voce alla giovane produzione classica del territorio, in collaborazione con i conservatori della regione. L’ultimo appuntamento è con il gruppo vocale “Gocce d’armonia”, che alle 18, alla chiesetta San Marco proporrà “Cantami, o Itaca”, accompagnato al pianoforte da Lisa Sommacale e dalle voci recitanti di Anna Branciforti e Fabio Dalla Zuanna. Letture e canti si intrecciano per proporre al pubblico un ritratto dell’Ulisse di Omero e ripercorrere le tappe del suo incredibile viaggio. Il concerto, ad ingresso libero, dà voce all’avventura e alle emozioni vissute dai protagonisti dell’Odissea, attraverso brani eseguiti sia a cappella sia con l’accompagnamento del pianoforte.

Giovani e lavoro. Due iniziative a Schio

Lunedì 9 aprile all’Informagiovani di Schio si svolgeranno due iniziative dedicate al lavoro dei giovani. La prima si intitola Youth Corner, in collaborazione con Niuko, nel corso del quale uno specialista fornirà informazioni sulle possibilità e i programmi che Garanzia Giovani offre agli inoccupati dai 19 ai 29 anni; la seconda è lo Sportello imprenditoria, a cura di Partiva Viva, che fornirà consulenze individuali ad aspiranti imprenditori sui percorsi di avvicinamento alla partita Iva, sui rischi e i vantaggi che essa comporta. Per informazioni e iscrizioni: informagiovani@comune.schio.vi.it.

Arzignano, Giovanni Villa racconta “Il museo al centro”

Venerdì prossimo, il 13 aprile, la chiesa vecchia di San Bortolo, ad Arzignano, ospiterà un incontro dal titolo “Il museo al centro. Storia di un palazzo e del suo territorio”, tenuto da Giovanni Villa, professore associato di storia dell’arte moderna all’università di Bergamo e direttore onorario dei musei civici di Vicenza e conservatoria pubblici monumenti pinacoteca di Palazzo Chiericati. Villa parlerà del museo di Vicenza, che ospita prestigiose opere di autori veneti. Quello di venerdì è il primo dei quattro incontri della rassegna “Vivi la tua terra 2018”.