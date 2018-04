Vicenza, presto le visite Pop al Teatro Olimpico

Vicenza – Ancora pochi giorni e il Teatro Olimpico di Vicenza sarà visitabile nel nuovo allestimento ideato da Alessandro Baricco. La presentazione ufficiale ci sarà, di fronte alle autorità, nella mattinata di giovedì, 19 aprile, ed il giorno entrerà in funzione il nuovo modo di visitare quello che è forse il monumento più importante di Vicenza, il primo teatro coperto del mondo con l’unica scenografia rinascimentale conservata, nonché ultima opera di Andrea Palladio.

Il nuovo allestimento è stato chiamato Pop, acronimo che sta per Palladio Olimpico Project, prodotto dalla Scuola Holden. Mira alla valorizzazione degi spazi attraverso un racconto che permetterà al pubblico di avvicinarsi al luogo vivendo un’esperienza, con la messa in scena non di un’opera, ma del luogo stesso. Tutti gli spazi del teatro verranno coinvolti nella narrazione, e nel percorso i visitatori scopriranno di storie, voci, video e immagini, tutti piccoli pezzi di un quadro più grande che si comporrà man mano, fino a svelare un finale spettacolare. Il progetto nasce dal desiderio del Comune di Vicenza di “rendere memorabile e assolutamente innovativa, quantomeno rispetto agli standard italiani, la visita dell’Olimpico”.

“Grazie a Pop – spiega una nota di Palazzo Trissino – saranno visitabili virtualmente anche le scene e il palcoscenico, spazi solitamente off limits, così che il pubblico possa navigare fino agli angoli più impensabili del Teatro. Dopodiché, una volta usciti dalla Sala per tornare nel mondo (quello reale), ognuno avrà la consapevolezza di essere diventato a sua volta depositario della storia dell’Olimpico: per sempre la ricorderà, e per sempre la racconterà ad altri”.

“Le visite dureranno 45 minuti. Senza supplemento sul costo del biglietto, all’attuale ingresso, dove sarà allestito anche il nuovo bookshop, il visitatore riceverà un tablet che lo accompagnerà, nella lingua prescelta, in questa nuova particolarissima esperienza. Dalla sala dell’Odeo attraverso un piccolo sipario teatrale si entrerà nella sala dell’Antiodeo che ospiterà l’incontro virtuale con lo scrittore Alessandro Baricco, il quale racconterà, attraverso uno schermo, la storia e le meraviglie del più antico teatro coperto della cultura occidentale”.

Nella sala del Teatro, cuore della narrazione, a cui si accederà come nel passato dall’alto, il visitatore prima assisterà a uno spettacolo di suoni e luci, poi tramite il tablet visiterà virtualmente i luoghi nascosti del teatro, infine ammirerà il monumento nella sua naturalezza. Le visite Pop potranno essere effettuate dalle 9 alle 10.30 e dalle 13 alle 14.30, fino al 30 giugno. Dall’1 luglio al 31 agosto, per l’orario estivo, la visita in modalità Pop sarà dalle 10 alle 13.45. Chi vorrà visitare il teatro in modo tradizionale potrà continuare a farlo durante gli altri orari di apertura del monumento. Visitare questa pagina web per ulteriori informazioni.