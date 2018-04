Vicenza Palladiana, la Rotonda senza parcheggi

Vicenza città del Palladio. Via della Rotonda è la strada con cui si accede all’entrata di Villa Capra, detta la Rotonda. E’ una stradina stretta, con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, traffico per i residenti, mezzi agricoli. Vicenza si fregia a livello mondiale del titolo di Città del Palladio e, come tale, richiama turisti da tutto il mondo.

Chi arriva in auto per una visita alla villa, com’è usuale in tutti quei luoghi dove ci sono attrattive monumentali culturali, si aspetta di trovare un posto dove parcheggiare l’auto. Ma non a Vicenza. I turisti percorrono in lungo e in largo la via chiedendo, dov’è un parcheggio. Ricevendo risposta negativa, lasciano l’auto davanti alla Villa o lungo i bordi della strada.

Come ho detto la strada è stretta, con zona rimozione, e così si blocca il doppio senso di circolazione e si causano problemi seri. Tutto bloccato. In caso di emergenza, autoambulanze, pompieri ecc come fanno? Puntualmente viene chiamato il Comando di polizia locale. Esce l’autopattuglia e via con le contravvenzioni. Ma non è questa la soluzione.

Ci proclamiamo Città d’arte richiamando turismo e poi facciamo queste belle figure. Bella pubblicità per la città di Vicenza. Le soluzioni ci sarebbero, ma sembra che la cosa non interessi alle varie amministrazioni comunali…

Maurizio Borgo