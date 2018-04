Calcio, c’è Vicenza-Fermana allo stadio Menti

Vicenza – Un Vicenza Calcio in silenzio stampa e soprattutto in sempre più grave difficoltà affronta oggi allo stadio Menti la Fermana, nel recupero di quella partita che venne annullata un mese fa in segno di lutto per la morte improvvisa, in una stanza d’albergo di Udine, del capitano della Fiorentina Davide Astori. Il fischio d’inizio è per le 18.30 e, dopo la disfatta casalinga di sabato scorso contro il Santarcangelo, per la squadra guidata da Franco Lerda è imperativo vincere.

La classifica dei biancorossi è delle più drammatiche, con l’ultimo posto in classifica dopo l’ultimo scivolone e soprattutto dopo l’arrivo dei quattro punti di penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi da parte della società, in dicembre. E poi, come tutti sanno, c’è l’incognita più grande, quella sul futuro della società, dichiarata fallita ed ora in esercizio provvisorio fino alla fine del campionato, per la quale si spera in un acquirente serio disposto ad investire e rilevare la squadra nell’asta che si terrà a fine mese.

Mantenere la categoria, e non retrocedere anche dalla serie C è dunque fondamentale, oltre che doveroso, se si considera che l’organico del Vicenza è certamente più forte tecnicamente rispetto alle altre squadre della bassa classifica. Di qui la necessità di una prova d’orgoglio contro la Fermana, quantomeno per rispetto verso una tifoseria come quella biancorossa che continua a sostenere numerosa la squadra, anche economicamente, dato che, a Vicenza, solo i tifosi finora hanno messo mano al portafogli per dare una mano concreta…

Questi i giocatori convocati da Franco Lerda per Vicenza-Fermana: