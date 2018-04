Vicenza-Fermana – Diretta web – 1-1

Vicenza – Un Vicenza Calcio in silenzio stampa e soprattutto in sempre più grave difficoltà affronta questa sera, allo stadio Menti la Fermana, nel recupero di quella partita che venne annullata un mese fa in segno di lutto per la morte improvvisa, in una stanza d’albergo di Udine, del capitano della Fiorentina Davide Astori. Dopo la disfatta casalinga di sabato scorso contro il Santarcangelo, per la squadra guidata da Franco Lerda è imperativo vincere. La classifica dei biancorossi è del resto delle più drammatiche, all’ultimo posto in classifica…

Aggiornamento in tempo reale

_____________________

Le formazioni:

Vicenza: Valentini A., Malomo, Milesi, Crescenzi, Bianchi, Giorno, Romizi, De Giorgio, Giraudo, Comi, Giacomelli. A disposizione: Fortunato, Magri, Jakimovski, Alimi, Salifu Am, Tassi, Ferchichi, Bangu, Giusti, Ferrari, Lucca. Allenatore: Lerda

Fermana: Valentini M., Ferrante, Gennari, Saporetti, Clemente, Urbinati, Grieco, Petrucci, Da Silva, Cognini, Lupoli. A disposizione: Shiba, Mane, Camilloni, Cremona, Sansovini, Maurizi, Capece, Favo, Ciarmela, Doninelli, Equizi, Salifu Al. Allenatore: Destro

_____________________

Tutto pronto allo stadio Menti per il match tra Vicenza e Fermana… Pubblico sugli spalti non particolarmente numeroso… Persino la Curva sud è questa sera abbastanza sguarnita rispetto al solito.

Squadre in campo, Vicenza in tenuta tradizionale biancorossa, mentre al squadra ospite è in maglia gialla e calzoncini blu…

E’ iniziata la partita…!

2’ Prima azione pericolosa del Vicenza, è un buon cross di Giacomelli, dalla fascia sinistra, a pescare Comi ben piazzato in area. Il suo colpo di testa però va alto, seppur non di molto…

8’ niente da segnalare nei primi minuti della partita, a parte il colpo di testa di cui sopra, di Comi, ed uno strano tiro cross di Bianchi, che va direttamente sul fondo. Forse le due squadre stanno prendendo le misure, e sembra farlo soprattutto il Vicenza. Del resto la partita è davvero importante per i biancorossi, una sorta di ultima spiaggia…

13’ GOL DELLA FERMANA… Sugli sviluppi del primo calcio d’angolo battuto dalla Fermana, c’è una mischia in area biancorossa e Cognini ci mette il piede e la butta dentro. Grosse responsabilità della difesa biancorossa, addormentata nell’occasione…

20’ Cerca di proporsi in attacco il Vicenza, per lo più con lanci dalle fasce a cercare Comi… Lo schema negli ultimi minuti è stato applicato due volte, ma in entrambi i casi l’attaccante non è riuscito a colpire la sfera

22’ Tentativo di Milesi che, con una mezza rovesciata, cerca lo specchio della porta. Aveva raccolto una respinta imperfetta del portiere marchigiano. La palla comunque alla fine va fuori…

36’ Decisamente non sta giocando bene il Vicenza… Si sta rivedendo un calcio biancorosso lento e prevedibile

37’ …Salvo qualche acuto che per fortuna si fa vedere: è Giacomelli, con un bel destro dalla distanza, a colpire la traversa. C’è stata forse anche una leggera deviazione da parte del portiere marchigiano (che per altro si chiama Valentini anche lui…)

38’ Pronta risposta della Fermana, con un secco e forte tiro di Grieco, da poco dentro l’area. Riesce a tenere bassa la traiettoria del pallone, ma Valentini è ben piazzato e respinge…

43’ GOL DEL VICENZA! …Meno male che ogni tanto gli avversari danno una mano, o quanto meno lo fa la fortuna. Per farla breve, portiere ed un difensore della Fermana pasticciano clamorosamente (soprattutto il primo) e Giacomelli ne approfitta, rubando il pallone e mettendolo dentro…

E finisce il primo tempo… Partita a tratti rocambolesca e talvolta surreale. Comunque, è 1-1, un risultato che sotto molti aspetti è giusto…

Secondo tempo

Squadre in campo per la seconda frazione di gioco. Niente di cambiato nelle formazioni