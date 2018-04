Vicenza e provincia in breve

Vicenza, lavori urgenti all’acquedetto in Riviera Berica –

Lavori in corso, questa mattina, lungo la Riviera Berica, a Vicenza. I tecnici della società ViAcqua, che gestisce il servizio idrico integrato in 69 Comuni della Provincia di Vicenza, stanno infatti eseguendo un intervento urgente di riparazione di una perdita nel sistema dell’acquedotto. La zona interessata è la strada della Riviera Berica, all’altezza del Ponte di Debba (nei pressi del civico 750), dove si è resa necessaria l’introduzione di un senso unico alternato. I lavori, per i quali non si prevede la sospensione della fornitura d’acqua, si concluderanno in giornata.

Fino al 22 visite gratis al Teatro Olimpico per i cittadini di Vicenza

Come già anticipato ieri, fino a domenica 22 aprile i cittadini di Vicenza potranno visitare gratis il Teatro Olimpico in modalità Pop, Palladio Olimpico Project, un progetto ideato da Alessandro Baricco e prodotto dalla Scuola Holden. Le visite, della durata di 45 minuti, sono previste alle 9, alle 9.45, alle 13 e alle 13.45. Per ottenere il tagliando gratuito i cittadini dovranno recarsi all’ufficio Iat di piazza Matteotti esibendo un documento di riconoscimento che attesti la residenza a Vicenza. Il biglietto è singolo, non è prenotabile e sarà emesso fino ad esaurimento della capienza dei posti del Teatro Olimpico.

Marano, si chiude la rassegna Viaggi nel tempo

Si conclude questa sera la rassegna sulla fantascienza, dal titolo “Viaggi nel tempo”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Marano Vicentino: alle ore 20.30, nella biblioteca civica, il giornalista e scrittore Paolo Vitaliano Pizzato terrà una lezione sullo scrittore statunitense Kurt Vonnegut.

A Vicenza il circo segreto degli oggetti abbandonati

Alle 16 di domenica 22 la piazza delle Erbe, a Vicenza, ospiterà “Roclò”, il circo segreto degli oggetti abbandonati. L’evento è a cura dell’associazione culturale Pandora e dell’associazione Botteghe di piazza delle Erbe in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Thiene, mercatino di libri usati in biblioteca

Domani, sabato 21 aprile, torna in biblioteca a Thiene il mercatino dei libri usati. “Acquista un libro usato per te. Aiuta la biblioteca ad acquistare libri nuovi per tutti” recita il sottotitolo di questa iniziativa, che sarà attiva dalle 9.30 alle 12.30. I proventi raccolti saranno infatti destinati all’acquisto di nuovi volumi per arricchire le raccolte della biblioteca e per finanziare le attività per bambini e adulti periodicamente organizzate.

A Thiene la Coppa di arrampicata sportiva

Sabato 21 e domenica 22 aprile, la palestra Area 57JM di Thiene ospiterà la quarta tappa del circuito nazionale di specialità, la Coppa Italia boulder di arrampicata sportiva, valida anche per il campionato regionale Veneto. L’evento, organizzato dalla società X-Fighter Team, inizierà alle 9 di domani, con le qualificazioni femminili e, nel pomeriggio, con quelle maschili. Dalle 10 di domenica 22 sarà il turno delle semifinali, maschili e femminili, mentre le finali inizieranno alle 16.30 e saranno seguite dalla cerimonia di premiazione.

A Sovizzo c’è “Un palco all’operetta”

Si intitola “Un palco all’operetta”, il concerto, ad ingresso libero, con il quintetto Ethos organizzato, per domenica 22 aprile, dall’assessorato alla cultura del Comune di Sovizzo, in collaborazione con l’associazione docenti musicisti di Vicenza e con il centro musicale Apolloni di Sovizzo. Il concerto, ospitato dall’auditorium dell’istituto comprensivo, con inizio alle 18, prevede l’esibizione di quattro interpreti (Giuseppe Erba, tenore; Valerio Bresolin, baritono; Francesca Fontana, baritono; Gennaro Simioli, basso), coadiuvati dalle voci recitanti di Lisa Frison e Piero Berizzi. Il quintetto Ethos sarà accompagnato dal pianoforte concertante di Giorgio Magnani e a quattro mani con Vincenzo Caserta.