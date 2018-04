Vicenza e provincia in breve

A Vicenza sabato c’è Salotto Fogazzaro –

Per tutta la giornata di sabato 21 aprile, a Vicenza, lungo il corso Fogazzaro nord, dall’incrocio con contra’ Cantarane e con contra’ Busato, ci sarà “Salotto Fogazzaro”, un mercatino di creatività, dell’artigianato e di sapori. L’evento è a cura dell’associazione “Il Tritone” in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune.

Vicenza, modifiche alla viabilità per corteo

Per consentire lo svolgimento del corteo religioso Nagarkirtan, che si terrà sabato 21 aprile a Vicenza è che è stato organizzato dall’associazione “Gurdwara Shri Guru Ram Das Niwas”, si sono rese necessarie alcune modifiche alla viabilità, in particolare verranno deviate alcune linee degli autobus (info sul sito di svt). Il corteo partirà alle 13 da via Fermi e proseguirà fino a Campo Marzo (arrivo previsto per le 15.30/16), passando per via Fermi, via Da Palestrina, via Bellini, via Corelli, via Rossini, via Brunialti, viale Crispi, via Battaglione Val Leogra, via Zanardelli, via Legione Antonini, via Battaglione Framarin, viale Mazzini, via Bonollo, contra’ Porta Nova, piazzale Giusti, via Battaglione Monte Berico, piazzale Bologna. Si potrebbero verificare rallentamenti per consentire il passaggio del corteo, in particolare in via Legione Antonini, in viale Mazzini, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale semaforizzato all’incrocio con via Battaglione Framarin, in via Bonollo, in piazzale Giusti e nell’attraversamento di corso SS. Felice e Fortunato.

A Valdagno “Storie di un mondo in rivolta”

La sala Soster di Palazzo Festari, a Valdagno, ospiterà la presentazione del libro “’68 ce n’est qu’un début storie di un mondo in rivolta”, di Paolo Brogi, un racconto di quella stagione di speranze e rivolta che fu il 1968. Un anno che ha segnato il mondo intero e che, a mezzo secolo di distanza, fa ancora parlare di sé, ripercorso in un caleidoscopio di situazioni con la voce dei suoi protagonisti, attraverso una raccolta minuziosa di preziosi frammenti e immagini, con storie inedite e testimonianze di chi c’era. L’evento è in programma questa sera, giovedì 19 aprile, con inizio alle 20.30.

Sovizzo, si presenta il libro “In vetta al mondo”

E’ in programma per le 20.30 di venerdì 20 aprile, nella biblioteca civica di Sovizzo, la presentazione del libro “In vetta al mondo” di Roberta Melli. Si tratta di un thriller che narra le vicende di Teo Alberti, ispettore di polizia della sezione omicidi del distretto di Torino, costretto a tornare al paese natio poiché la madre è in fin di vita. Lì conosce una ragazza: tra i due nascerà una intensa relazione, ma un brutale omicidio cambierà ogni cosa. L’evento, che fa parte della rassegna “Aprile in Giallo” è inserito nel cartellone di “Il Paese dei Libri 2018 – Libertà”.

In mostra ai Ferrovieri le foto di Santino Galvanin

Fino a mercoledì 16 maggio, al centro civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, a Vicenza è possibile visitare la mostra fotografica di Santino Galvanin “Quel che resta del passato”. L’esposizione, curata del fotoclub Il Punto Focale, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione si può visitare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30.

Schio, prosegue il restauro del monumento di Alessandro Rossi

Dopo la conclusione dell’intervento sul basamento, con il ripristino delle lastre di trachite, per il monumento di Alessandro Rossi, che si trova di fronte alla chiesa di Sant’Antonio Abate, è tempo di intervenire sulle statue in bronzo. Alberto Finozzi, il restauratore che se ne occuperà, inizierà i lavori nei prossimi giorni. Si tratta di riprendere le parti incrostate e ossidate trattando la patina superficiale con una protezione conservativa. Anche i piedistallo e il tamburo in granito verranno riportati alla naturale origine, recuperando lo splendore degli inerti lapidei.