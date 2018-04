Vicenza e provincia in breve

Vicenza, il gruppo Alpini di Campedello in festa –

Proseguono i festeggiamenti del gruppo Alpini di Campedello per il 60esimo di fondazione. Sabato 21 aprile, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Campedello, si terrà il concerto, ad ingresso libero, “Si sono acorti alora de la guerra…”, con canti e musiche popolari venete della Grande guerra. L’esecuzione sarà a cura di Monica Bassi, voce, e di Gianantonio Ruaro alla fisarmonica. Domenica 22 ci sarà invece la sfilata. Alle 9.45 è previsto l’ammassamento nella sede di via Ischia. Alle 10.15 alzabandiera e sfilata fino Monumento ai caduti di Campedello, in piazza Milani, e onore ai caduti. Seguirà, alle 11, la santa messa nella chiesa di Campedello con il coro alpino “Amici Miei” di Montegalda. Dopo il rinfresco, alle 13, è in programma il pranzo. Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, per consentire lo svolgimento della manifestazione, verranno chiuse via Bertolo e piazzetta Milani per il tempo necessario al transito del corteo.

Thiene, al Fonato si proietta “4 minuti”

Penultimo appuntamento, questa sera, per la rassegna “4 film per raccontare le donne attraverso il cinema”, promossa dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Thiene. All’auditorium Fonato di via Carlo del Prete, verrà proiettata la pellicola dal titolo “4 minuti”, di Chris Kraus. “L’ottantenne ex pianista Traude Krüger – si legge in una nota di presentazione del film – insegna alle ospiti del carcere femminile di Luckau a suonare il pianoforte. Oggi però, è un giorno speciale. Alla signorina Krüger viene consegnato il nuovo pianoforte da concerto. Purtroppo, il trasporto è sfortunato: il nuovo strumento rimane danneggiato. Inoltre, un paio di detenute provocano una rissa, e finiscono per distruggere l’acquario del direttore Meyerbeer. L’ingresso è libero. Dopo la proiezione ci sarà un dibattito.

Marano, biblioteca chiusa per lavori

A causa dei lavori di manutenzione e sostituzione dell’impianto di riscaldamento che sono in corso, e che impediscono di garantire i servizi ordinari, la biblioteca civica di Marano rimarrà chiusa fino a sabato 21 aprile compreso. La biblioteca riaprirà regolarmente lunedì 23.

Schio, via l’amianto dal tetto di Palazzo Rossi

Sono iniziati, a Schio, i lavori di rimozione delle lastre in eternit, a supporto del manto in coppi, della copertura di Palazzo Rossi, stabile di via Pasini che ospita gli uffici tecnici del Comune. Il materiale contenente amianto sarà rimosso e si provvederà a rifare il tetto. I lavori si protrarranno per circa 60 giorni, osservando ogni prescrizione necessaria per la sicurezza di persone e cose.

Sabato a Vicenza c’è il Circo delle pulci

Per tutta la giornata di sabato 21 aprile, in piazzale De Gasperi, a Vicenza, si potrà passeggiare tra le bancarelle de “Il Circo delle pulci”, un mercatino vintage e dell’artigianato creativo. L’evento è a cura dell’associazione culturale Pandora, in collaborazione con il comitato di piazza Castello, con gli esercizi commerciali della zona e con l’assessorato alla partecipazione del Comune.