Vicenza e provincia in breve

A Sovizzo si parla di Rei con un esperto –

Domani, mercoledì 18 aprile, dalle 10 alle 13, la sala conferenze del municipio di Sovizzo ospiterà una conferenza sul tema del Reddito di Inclusione (Rei). Nel corso dell’evento, organizzato dall’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) Sezione del Veneto, il relatore Claudio Goatelli, esperto in materia di Isee, spiegherà le novità previste dalla legge 33/2017, che prevede l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, denominato “Reddito di inclusione”, e del decreto legislativo 147/2017, con cui viene attuata questa nuova misura. Oltre a delle variazioni Isee, che hanno effetto su tutti i servizi erogate dalla pubblica amministrazione, la misura prevede un ruolo attivo dei Comuni per la raccolta delle istanze, la presa in carico dei nuclei familiari e la costruzione di un progetto personalizzato sostenuto da una rete integrata.

Due mostre domani per “Collezionando a Vicenza”

Continuano, a Vicenza, gli incontri di “Collezionando a Vicenza”, a cura del circolo d’argento Proti, che si trova in contra’ De Proti 3. Dalle 15 alle 18.30 di domani, mercoledì 18 aprile, è infatti in programma la mostra scambio “Numismatica, titoli e obbligazioni”, mentre dalle 18.30 alle 19.30 è stata organizzata la mostra di titoli ante e post unità d’Italia “Parliamo di scripofilia: titoli di stato, obbligazioni e azioni fuori corso”.

Bassano, alunni a lezione di educazione stradale

Sono iniziate oggi e proseguiranno per quattro giorni, le lezioni di educazione stradale per gli alunni delle classi quinte di tutte le scuole primarie bassanesi, tenute dalla polizia locale nell’area esterna del palasport di Bassano. 454 gli alunni coinvolti in questa attività, che prevede un percorso da compiere in bici e alcuni giochi (“carico sicuro, ciclista sicuro”, “conosciamo i segnali”, “segnali, che fare?”, “che rottame”, “conosciamo la bici”) per responsabilizzare i piccoli ciclisti e mettere a frutto gli insegnamenti teorici ricevuti in classe. Durante le attività saranno disponibili i caschetti: farne capire l’utilità e raccomandarne l’uso è uno degli obiettivi che si vogliono raggiungere con le lezioni.

“Sai cos’è la guerra?”, a Bassano un percorso con il vescovo

Nell’ambito delle iniziative promosse dalle associazioni che aderiscono al progetto “Sai cos’è la guerra?” per i 100 anni dalla fine del primo conflitto mondiale, le parrocchie del vicariato di Bassano del Grappa, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, propongono, per le 20.30 di venerdì 27 aprile, un percorso di riflessione con il vescovo Beniamino Pizziol. Dopo l’introduzione e l’inizio, in Parco Ragazzi del ’99, si passerà per viale pedonale Gerhard Ott, viale dei Martiri con tappa a casa “Ferrari” in viale dei Martiri (a suo tempo sede del Tribunale Militare), via Barbieri, piazza Garibaldi, con tappa di fronte al “Bollettino della Vittoria” e alla mappa delle bombe cadute sulla città, via Museo, tappa alla scuola Mazzini (sede di ospedale militare), via dell’Angelo, via Mure del Bastion, via Verci, piazzale Cadorna, Tempio Ossario, Sala da Ponte. In caso di maltempo l’evento si svolgerà in sala da Ponte.

I detenuti donano coperte a Casa San Francesco

Venerdì scorso, il 13 aprile, le rappresentanti dell’associazione “Un filo che unisce” della Casa circondariale di Vicenza, alla presenza degli assessori Erica Bertoncello e Cristina Busnelli, hanno donato alcune coperte realizzate dai detenuti agli ospiti della struttura bassanese Casa San Francesco.