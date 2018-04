Vicenza e provincia in breve

All’oratorio Proti si parla dei teatri di Vicenza –

Alle 18 di domani, lunedì 16 aprile, l’oratorio Proti, in contra’ dei Proti 3, a Vicenza, ospiterà una conferenza dal titolo “I teatri di Vicenza: Berga, Olimpico, Verdi, Roma, Eretenio”, con illustrazioni di Fabio Gasparini. L’evento è a cura di Vicenza In Centro, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Per info: vicenzaincentro@gmail.com.

“Montebello tra passato, presente e futuro”

Si parlerà di opere pubbliche nel corso dell’assemblea “Montebello tra passato, presente e futuro”, organizzata per giovedì 19 aprile, con inizio alle 20.30, nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado di via Gentile. A fare il punto sulle opere pubbliche saranno il sindaco, Dino Magnabosco, e i membri della giunta comunale.

Manutenzione straordinaria della roggia Schio Marano

Ultimati di recente importanti lavori di espurgo, decespugliamento, consolidamento spondale e taglio delle piante lungo tutto il percorso, di oltre 17 chilometri, della roggia Schio Marano, da Torrebelvicino a Villaverla. Tra i principali interventi ci sono quelli realizzati in località Pievebelvicino, a Torrebelvicino, con il consolidamento di oltre 250 metri di sponde. Altre opere (consolidamenti di tratti spondali con calcestruzzo armato e rivestimento in sasso) sono state eseguite a Schio e a Marano Vicentino. “Da ricordare – precisa Pier Davide De Marchi, del consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, – anche la realizzazione di uno sfioratore tra Torrebelvicino e Schio, finalizzato a parzializzare le portate d’acqua della roggia in caso di eventi piovosi intensi, contribuendo ad un aumento della sicurezza idraulica”. Altro lavoro significativo del Consorzio è stato il consolidamento spondale della roggia lungo via Molette a Schio, dove sono stati realizzati vari tratti di murature, per una lunghezza di 120 metri.

Lunedì, a Thiene, l’appuntamento è con l’opera lirica

Due serate di introduzione all’opera lirica proposte dall’istituto musicale Veneto Città di Thiene, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune. Domani, lunedì 16 aprile, alle 21, il baritono Alberto Spadarotto terrà una lezione-concerto sull’opera “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, alla quale parteciperanno anche il soprano Eleonora Donà e il pianista Alex Betto. Il secondo incontro di “Lunedì all’opera” è in programma il 23 aprile, sempre alle 21. In questo caso sarà il soprano Monica Bassi a condurre la serata, che avrà come focus la Carmen di George Bizet. Entrambi gli eventi si terranno nella Sala 111, l’aula magna dell’istituto musicale di via Carlo del Prete e saranno a ingresso libero. In caso di forte afflusso di pubblico, ci si sposterà al vicino Auditorium Fonato.