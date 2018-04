Vicenza e provincia in breve

Vicenza, si lavora in viale del Sole –

E’ iniziato giovedì 12 aprile, un intervento di rifacimento delle caditoie su viale del Sole, a Vicenza, nel tratto compreso tra la rotatoria dell’Albera e via Brigata Granatieri di Sardegna. Queste opere, per l’esecuzione delle quali si dovrà restringere la carreggiata stradale, si sono rese necessarie a causa di avvallamenti, sfondamenti e rotture di allacci avvenuti negli anni. Salvo imprevisti e condizioni meteo avverse, i lavori si protrarranno per una settimana. L’intervento permetterà un migliore risultato nello smaltimento delle acque, consentendo di risolvere i problemi legati al sopraggiungere di piogge anche intense. Inoltre verrà reso omogeneo il piano stradale, riducendo l’impatto acustico dato dal passaggio dei veicoli.

Festa del Volley domani a Marano

In programma domani, domenica 15 aprile, a Marano Vicentino, la 19esima festa finale del Volley S3 Green, giocovolley vicentino, organizzata dalla società Volley Sottoriva, con il patrocinio del Comune e della Fipav, la Federazione italiana di pallavolo. Nel palazzetto e nella palestrina De Marchi di via Marconi, a partire dalle 14.30, giocheranno gli atleti e le atlete negli anni 2006, 2007 e 2008. Il programma giornata prevede, dalle 14.30 alle 15, l’accoglienza delle squadre, la presentazione dei team e il saluto delle autorità e poi, alle 15.30, il fischio d’inizio. Le partite si susseguiranno fino alle 17. Dopo di che ci saranno i saluti di chiusura con un rinfresco. “Lo sport – sottolineano gli organizzatori – è rispetto, solidarietà, salute, tolleranza, fair play, amicizia e crescita: dentro e fuori dall’area da gioco. Un modello di vita e, al tempo stesso, un autentico campo di educazione a temi come il rispetto, l’integrazione della diversità, la salute, il benessere, i valori sociali, il vivere comune. La festa finale di S3 Green intende coinvolgere tutti i partecipanti con questo spirito”.

A Vicenza un documentario racconta il reddito di cittadinanza

Penultimo appuntamento, lunedì 16 aprile, a Vicenza, per la rassegna Mondovisioni. Alle 20.30, al cinema Primavera di via Ozanam 11 verrà proiettato il documentario “Free Lunch Society”, dedicato al tema del reddito di cittadinanza, fino a pochi anni fa considerato una utopia e invece diventato ora oggetto di dibattito politico. La proiezione sarà in lingua originale, con sottotitoli in italiano. Ingresso 5 euro.

Incontro formativo per genitori ad Arzignano

Mercoledì 18 aprile è in programma il secondo incontro formativo per genitori, organizzato dall’istituto comprensivo 1 di Arzignano. A partire dalle 20.15, nell’aula magna della scuola primaria di corso Mazzini 85, si parlerà di “Bambini e ragazzi stressati”. Relatore della serata ad ingresso libero sarà lo psicologo Diego Giron, che cura lo sportello ascolto del comprensivo.