Vicenza e provincia in breve

Vicenza, domani in centro c’è il mercato “Unico” –

Dalle 10 alle 19 di domani, sabato 14 aprile, in piazza Biade, a Vicenza, arriva “Unico, il mercato del fatto a mano”, dedicato al remake, alla creatività e all’originalità. Si tratta di un evento a cura dell’associazione Centro storico Città del Palladio, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune.

Valdagno, ponte Briscola chiuso fino al 17

A causa delle piogge dei giorni scorsi, i lavori di sistemazione del ponte Briscola, a Valdagno, lungo il percorso ciclabile Agno – Guà, in prossimità dell’istituto comprensivo di Novale, hanno subito dei rallentamenti. Per questo la chiusura al transito pedonale sul ponte sarà prolungata fino a martedì 17 aprile.

A Vicenza il mercato di Campagna Amica

L’asparago protagonista al mercato coperto di Campagna Amica, di domani, in via Cordenons, a Vicenza, davanti all’ingresso del liceo Pigafetta. La domenica, invece, spazio agli appassionati di giardinaggio, con “L’orto nel balcone”, a cura di Agrifloor. Come ogni fine settimana, il mercato è aperto il sabato, dalle 8.30 alle 14, e la domenica, dalle 8.30 alle 13. Inoltre, per chi ne avesse l’esigenza, è attivo il servizio di consegna della spesa a domicilio, in tutta la città di Vicenza. Ma il mercato coperto di Campagna Amica non è solo questo. Nello spazio che fu sede storica della Camera di commercio di Vicenza, infatti, è anche possibile fare il 730. Gli esperti di fisco di Impresa Verde Vicenza sono a disposizione per fornire informazioni su dichiarazioni dei redditi, Imu e Tasi, assicurando ai clienti del mercato una tariffa agevolata, un operatore per l’assistenza fiscale per la compilazione della dichiarazione dei redditi e molto altro.

Sovizzo, assemblea pubblica sul progetto di piazza Marconi

Si intitola “Piazza Manzoni: verso il progetto definitivo” l’assemblea pubblica che l’amministrazione comunale di Sovizzo ha organizzato per mercoledì 18 aprile. Al centro di questa serata, che inizierà alle 20.45 e che sarà ospitata dalla sala conferenze del municipio, c’è proprio il progetto, in via di definizione, per la realizzazione della nuova Piazza Manzoni, futuro cuore del centro del paese. Durante l’incontro verranno anche affrontati tutti gli argomenti legati ai prossimi passi che renderanno possibile la messa in cantiere dell’opera.