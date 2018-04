Vicenza e provincia in breve

Vicenza, centralino dello sportello Rei fuori servizio –

A causa di problemi tecnici non risulta possibile contattare il centralino dello sportello Rei (Reddito di inclusione) di Vicenza (0444 222555). In queste ore si sta lavorando per il ripristino del servizio telefonico, che dovrebbe essere di nuovo operativo dalla prossima settimana. Nel frattempo gli operatori del centralino richiameranno coloro che hanno tentato di contattare lo 0444222555 e il cui numero telefonico risulta visibile negli apparecchi telefonici (nel caso in cui, quindi, il numero non risulti schermato).

Niente vetro o lattine per la partita Vicenza-Pordenone

Per domenica 15 aprile, in occasione della partita di calcio tra il Vicenza e il Pordenone, in programma alle 16.30 allo stadio Romeo Menti, il Comune di Vicenza, ha emanato una ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio, a partire dalle 13.30 e fino al termine dell’evento sportivo. Il divieto riguarda tutti gli esercizi pubblici, i venditori ambulanti e le attività commerciali e artigianali presenti nell’area delimitata da viale Trissino, via Bassano, viale dello Stadio, viale Margherita e via Arzignano, nonché i bar all’interno della stazione dei treni e nelle zone adiacenti. La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto può raggiungere i 500 euro.

Marano, la cooperativa Verlata propone “Controvento”

Appuntamento alle 20.30 di venerdì 13 aprile, a Marano, con “Controvento”, lo spettacolo dei ragazzi e degli operatori del Centro diurno della cooperativa Verlata di Villaverla. L’evento, con ingresso libero, sarà ospitato dall’auditorium comunale di Marano, in via Guglielmo Marconi. Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute al progetto “Marano Vic.ino a voi”, che mira a costruire un forno condiviso nel Comune di Montefortino, in provincia di Fermo, colpito dal terremoto del 2016.

Torrebelvicino commemora il sacrificio dei partigiani

Sabato 14 aprile i Comuni di Marano Vicentino, Torrebelvicino e Recoaro ricorderanno il 73esimo anniversario del sacrificio di Benvenuto Volpato “Armonica” e dei partigiani delle Valli Leogra e dell’Agno. Alla commemorazione, che inizierà alle 14.30 a Pianura di Torrebelvicino, parteciperanno le amministrazioni locali, il circolo Armonica di Marano, il gruppo Memoria della resistenza, l’Anpi di Magrè e l’Arci di Torrebelvicino. “Questa iniziativa – ha commentato il sindaco di Marano, Marco Guzzonato -. È una importante occasione per tenere viva la memoria degli eroi della Resistenza, importanti figure d’esempio per tutte le nostre comunità”. La cerimonia di sabato si concluderà con un breve rinfresco presso la Casa del popolo, sede dell’Arci di Torrebelvicino.