Vicenza e provincia in breve

Vicenza, torna la mostra “Fiori, colori e…” –

Dalle 9 alle 21 di sabato 14 e domenica 15 aprile, in piazza dei Signori, a Vicenza, ritorna “Fiori, colori e… ”, una mostra mercato di florovivaismo, giunta all’11esima edizione e che prevede anche una esposizione artistica. L’evento è curato dall’associazione Il Tritone, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Per informazioni: 0444 323863, info@iltritone.info.

Vicenza, due giornate di formazione sulla negoziazione

È destinata a disoccupati, inoccupati e a lavoratori in mobilità iscritti a Cercando il Lavoro e residenti nei 21 Comuni aderenti al progetto, la due giorni di formazione sulla negoziazione che si terrà venerdì 27 aprile e venerdì 11 maggio, dalle 8.30 alle 12.30, a Vicenza, nella sala corsi del palazzo ex Aci di piazza San Biagio 1, al terzo piano. Il percorso cercherà di sviluppare sia la capacità di riconoscere le diverse relazioni professionali, per trasformarle in negoziazione, sia quella di accrescere il proprio potere negoziale per risolvere contrasti e stringere accordi. Il corso, tenuto da Stefania Rosoni, formatrice e counselor, alterna lezione frontale, role playing, analisi dei casi ed autocasi, visione di video strutturati. Per iscrizioni e informazioni si può cliccare qui, scrivere una e-mail all’indirizzo cercandoillavoro@comune.vicenza.it, o chiamare il numero 0444 221910.

Sovizzo, visita guidata al museo di Santa Corona

Una visita guidata del museo naturalistico archeologico di Santa Corona, a Vicenza, per conoscere da vicino i resti e la cultura delle popolazioni longobarde che hanno popolato la zona vicentina. E’ quanto propone l’assessorato alla cultura del Comune di Sovizzo. L’evento, compreso nel calendario della mostra itinerante “Il Museo a casa tua”, è in programma domenica 15 aprile, alle 9.45, e sarà condotto da due guide d’eccezione: Marisa Rigoni e Annachiara Bruttomesso. Il ritrovo è all’ingresso del museo di contra’ Santa Corona e il biglietto d’ingresso costa 3,50 euro. Per iscrizioni ci si può rivolgere alla biblioteca di Sovizzo.

A Bassano l’incontro “Bob Dylan classico”

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Classici Pop. Percorsi contemporanei di cultura greca e latina” proposta dalla biblioteca civica di Bassano, in collaborazione con l’indirizzo classico del liceo Brocchi. Venerdì 13 aprile alle ore 17.30 Antonia Piva parlerà di “Bob Dylan classico. Fonti antiche di un poeta on the road”. Esplorando gli echi e i rimandi di matrice classica presenti nel corpus letterario di Bob Dylan, alias Robert Zimmerman, la relatrice, filologa classica e dirigente scolastica del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso, ne evidenzierà la densità poetica, ricollegandola alla sensibilità remota dei bardi e degli aedi, dei trovatori e dei menestrelli. L’incontro è ad ingresso libero. Agli studenti e ai docenti che parteciperanno verrà rilasciato un attestato valido ai fini della maturazione del credito formativo.