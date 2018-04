Vicenza e provincia in breve

Vicenza, possibili disagi agli sportelli comunali –

Tra le 8.30 e le 10.30 di domani, mercoledì 11 aprile, potrebbero verificarsi interruzioni o rallentamenti nei servizi erogati dagli uffici del Comune di Vicenza, tra i quali gli sportelli anagrafe, elettorale, stato civile, leva e funerario degli uffici di piazza Biade e delle anagrafi decentrate, per consentire la partecipazione dei lavoratori ad una assemblea sindacale.

Arzignano, tre incontri per “Leggere il presente”

L’istituto di scienze sociali Nicolò Rezzara di Vicenza organizza, con il Comune di Arzignano e il Centro ricreativo anziani Arciso Mastrotto, un ciclo di incontri ad ingresso libero, dal titolo “Leggere il presente”, incentrato su argomenti di attualità e problematiche che possono riguardare alcune fasce più fragili della società. Si comincia venerdì 13 aprile, con un incontro dal titolo “Ludopatia, problema crescente”. Venerdì 20 sarà la volta di un appuntamento che approvondirà il tema dell’amministratore di sostegno mentre venerdì 27 si parlerà di testamento biologico. Tutti gli incontri inizieranno alle 17.30 e saranno ospitati dal centro ricreativo anziani Mastrotto, in via Cappuccini, ad Arzignano.

Sovizzo, si presenta il libro “Una maestra ribelle”

Una serata per ricordare le storie legate all’istruzione tra 800 e 900. E’ il tema di “C’era una volta la scuola: foto e storie di maestri di Sovizzo”, un appuntamento ideato per presentare il libro “Una maestra ribelle” di Raffaella Calgaro. L’evento, ad ingresso libero, è in programma venerdì 13 aprile, con inizio alle 20.45, nell’auditorium dell’istituto comprensivo di Sovizzo