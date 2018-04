Vicenza e provincia in breve

Montecchio, il museo Zannato su Youtube –

Il museo Giuseppe Zannato di Montecchio Maggiore approda su YouTube. Il video di circa cinque minuti (che si può vedere cliccando qui) è stato realizzato dal giovane videomaker Johnny Carrano e presenta il Museo nelle sue peculiarità: la storia, le sezioni e le varie attività che ospita: conservazione, valorizzazione, didattica e ricerca. Queste attività sono presentate dallo stesso personale dell’istituto con sede in piazza Marconi: il direttore Roberto Ghiotto, la curatrice archeologa Annachiara Bruttomesso e la curatrice naturalista Viviana Frisone. Sono loro, improvvisati “youtuber”, a condurre gli ascoltatori in una visita guidata virtuale, fra reperti longobardi, statuette romane, fossili, minerali e altre ricchezze culturali del nostro territorio.

Domani chiuso l’Urp di Vicenza

Per tutta la giornata di domani, martedì 10 aprile, l’Ufficio relazioni con il pubblico, Urp, di Vicenza, che si trova a Palazzo Trissino, in corso Andrea Palladio, resterà chiuso per motivi organizzativi

Valdagno, lavori all’ingresso del cimitero

Questa mattina, a Valdagno, è iniziata la gettata del fondo lungo il percorso Luigi Pierobon, all’ingresso nord del cimitero cittadino. I lavori termineranno domani, martedì 10 aprile, dopo di che servirà lasciar trascorrere gli opportuni tempi di maturazione. Per questo il percorso verrà riaperto al transito pedonale venerdì 12, mentre l’accesso ai veicoli sarà possibile solo a partire dal 30 aprile.

Sovizzo, si presenta il libro “I fiori dietro casa”

Verrà presentato giovedì alle 20.30 di giovedì 12 aprile nella biblioteca civica di Sovizzo, il libro “I fiori dietro casa”, di Giovanni Ariot e Nicola Casarotto. Si tratta di una guida con la quale gli autori accompagnato i neofiti nel riconoscimento dei fiori più comuni, proprio quelli dietro casa. L’incontro, ad ingresso libero, fa parte della mostra itinerante “Il museo a casa tua”.

Vicenza, inaugurato il parco giochi di strada Saviabona

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi, a Vicenza, il parco giochi di strada Saviabona, che si trova tra il civico 257 e il civico 259. Realizzata da privati quale opera di urbanizzazione per un intervento edilizio, a inizio 2017 l’area verde attrezzata, con superficie di circa 600 metri quadrati, è stata ceduta a titolo gratuito al Comune di Vicenza. Nell’area si trovano due giochi per bambini (altalena e scivolo), con attorno la pavimentazione antitrauma, un tavolo con seduta in legno e otto panchine, in legno e metallo. Si è provveduto a piantare otto alberi a fusto e dieci arbusti, dei quali tre rampicanti. Il parco sarà aperto dalle 9 e chiuderà alle 19.30 (in aprile), alle 20 (in maggio, giugno, luglio, agosto), alle 19.30 (in settembre), alle 19 (in ottobre), alle 17 (a novembre), alle 16.30 (a dicembre e gennaio) alle 17 (a febbraio), alle 18.30 (a marzo).