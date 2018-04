Vicenza e provincia in breve

Vicenza, telefoni muti lunedì a Palazzo Trissino –

Nella giornata di lunedì 9 aprile, dalle 14 alle 16, a Palazzo Trissino, sede del Comune di Vicenza, sarà sospeso il servizio telefonico per consentire l’esecuzione di un intervento tecnico.

Domani c’è PuliAmo Marano

Sesta edizione, domani, sabato 7 aprile, per la manifestazione “PuliAmo Marano”. Si tratta di una giornata di sensibilizzazione e di cura collettiva del territorio, promossa dal Comune, in collaborazione con la consulta alla Qualità del territorio. Tutti i cittadini, bambini, ragazzi e adulti, sono invitati a partecipare, trasformandosi in “segugi fiuta-rifiuti” e collaborando per tenere, insieme, il paese pulito. Il ritrovo è alle ore 8.30 nel piazzale della biblioteca per il turno del mattino (8.30 – 12), e alle 14.30 per quello pomeridiano, che durerà fino alle 17. Per partecipare è necessario indossare un abbigliamento idoneo con pantaloni lunghi, scarpe pesanti, guanti e gilet per la visibilità.

Due nuovi defibrillatori a Schio

Due defibrillatori semiautomatici Dae troveranno posto, a breve, a Schio in due luoghi aperti al pubblico e frequentati da un gran numero di cittadini: lo sportello QuiCittadino, in piazza Statuto, e la biblioteca civica, in via Carducci. Una trentina di dipendenti comunali, già addestrati per gli interventi di primo soccorso saranno istruiti da un professionista abilitato che opera nella sede locale della Croce rossa, per usare questi dispositivi in caso di necessità.

A Bassano tre incontri su salute e benessere

Il Comune di Bassano del Grappa, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) dell’Ulss 7 Pedemontana, con l’associazione oncologica San Bassiano, con la ditta Gemeaz Elior, e in accordo con il comitato mensa, propone alle famiglie e a tutta la cittadinanza tre incontri ad ingresso libero (13, 17 e 24 aprile) dedicati al tema della salute nel piatto e nello sport. Per maggiori informazioni cliccare sulla locandina qui a fianco.