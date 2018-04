Vicenza e provincia in breve

A Zugliano si parla dell’uso consapevole della tecnologia –

Si intitola “Metti via quel cellulare” la serata, ad ingresso libero, incentrata sull’uso consapevole di telefonini e tecnologia, in programma oggi, giovedì 5 aprile, con inizio alle 20.30, nella sala pubbliche riunioni di via Roma, a Zugliano. Quali rischi comporta l’(ab)uso della tecnologia wifi di cellulari, tablet, computer? È possibile individuare una sana via di mezzo tra proibizionismo e dipendenza? A queste e ad altre interessanti domande proveranno a dare una risposta Laura Brusaterra, psicologa, che da anni opera nelle scuole superiori di primo e secondo grado dell’Altovicentino e Achille Sacchi, esperto di inquinamento elettromagnetico.

Thiene, cimitero chiuso domani mattina

Nella mattinata di domani, venerdì 6 aprile, il cimitero comunale, in via santa Maria dell’Olmo, rimarrà chiuso per consentire agli incaricati di eseguire alcune operazioni cimiteriali.

“Artisti in piazza”, domenica, a Vicenza

“Artisti in piazza: tra pittura e scultura” domenica 8 aprile, dalle 9 alle 19, in piazzale De Gasperi, a Vicenza. Si tratta di una esposizione di opere di pittura e scultura realizzate con diverse tecniche, a cura dell’associazione Gruppo culturale d’iniziativa, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Info: www.accendilatuaarte.it.

Pomeriggio con film e dibattito ai Ferrovieri

Film e dibattito, domenica 8 aprile, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, a Vicenza. L’appuntamento inizierà alle 16, con la proiezione gratuita della pellicola “Match point”, di Woody Allen, alla quale seguirà un momento di libero scambio di impressioni, idee e considerazioni sul film. L’evento è a cura della Locomotiva in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Per ulteriori informazioni: locomotivaferrovieri@gmail.com.