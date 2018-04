Vicenza e provincia in breve

Vicenza, disponibili per il ritiro i modelli 730 –

A Vicenza, da domani, giovedì 5 aprile, i modelli 730 per la dichiarazione dei redditi sono disponibili per il ritiro al settore Tributi, alle portinerie di Palazzo Trissino e di Palazzo degli Uffici e nelle sedi delle circoscrizioni. Il settore Tributi, in piazzetta San Biagio 1, distribuirà i modelli dal lunedì a venerdì, dalle 10.30 alle 12; la portineria di Palazzo Trissino, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19, e il sabato dalle 8 alle 13, mentre la portineria di Palazzo degli Uffici, in piazza Biade 26, effettuerà il servizio da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18, e il sabato dalle 8 alle 12.

Vicenza, si presenta il libro "Il pane fatto a mano"

Domani sera, alle 20.30, al centro la Locomotiva, in via Rismondo 2, verrà presentato il libro “Il pane fatto a mano”, con l’autrice Chiara Spadaro e i produttori del progetto “Genuino ai Ferrovieri”. Fare il pane in casa con la pasta madre e i grani antichi delle filiere corte è un gesto semplice, quotidiano, ma anche “politico”, perché unisce il piacere, il diritto ad una alimentazione più sana e la difesa della biodiversità agricola. “Genuino ai Ferrovieri” è una rete indipendente di aziende agricole e artigiane di dimensioni familiari, cooperative sociali e associazioni del territorio di Vicenza e dintorni. Per info: genuinoaiferrovieri@gmail.com, www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Vicenza introduzione alla forme musicale della Sonata

Penultimo appuntamento con “Il piacere di ascoltare”, la rassegna organizzata dal Centro culturale italo-tedesco, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza. Venerdì 6 aprile alle 20.30 il salone di Villa Tacchi, nella circoscrizione 3, in viale della Pace, a Vicenza ospiterà una serata nella quale Stefania Redaelli, docente al conservatorio Pedrollo e curatrice dell’iniziativa, spiegherà cos’è la forma musicale della sonata tramite l’esecuzione di alcuni brani di Brahms, Beethoven, Mozart e Schubert, con i violinisti Ludovica Lanaro, Sara Rigoni, Federico Zaltron e con Federico Giaretta al clarinetto. L’entrata è aperta a tutti. Informazioni: info@italotedesco.de, www.italotedesco.de, 0444 512516.

Thiene, appuntamento con “Le vite nascoste” in biblioteca

Prosegue, a Thiene, la rassegna “Quinta di copertina”. Alle 20.45 di venerdì 6 aprile, la sala riunioni al piano terra della biblioteca civica ospiterà infatti la presentazione del libro “Le vite nascoste”, di Carlo Dalla Rovere. Il volume racconta la storia di un uomo assediato dal male. Il male fisico della moglie che da anni combatte contro il cancro e il male di vivere delle tante vite nascoste che abitano la comunità per tossicodipendenti dove lavora. Lo racconta con rabbia, disincanto, senza rassegnarsi mai.Elena Soffini e Michele Balestra si confronteranno sui vari temi del libro. Modera l’incontro Fabio Giaretta. L’autore, che usa uno pseudonimo, sarà nascosto: non si vedrà, ma sarà presente e dialogherà con gli ospiti e con il pubblico.

Arzignano, porte aperte al nido e al micronido

Porte aperte, dalle 10 alle 12 di sabato 7 aprile all’asilo nido “A piccoli passi” e al micronido comunale di Arzignano. Oltre a visitare la struttura di via Giolitti e a chiedere informazioni, i genitori potranno presentare la domanda di iscrizione per il proprio bimbo. La struttura accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi e offre un servizio educativo e sociale che favorisce lo sviluppo della personalità del bambino, promuovendone l’autonomia, la relazione e la socializzazione. Tra le tante attività proposte ci sono esperienze motorie, per favorire la conoscenza del proprio corpo, laboratorio lettura, immagini e comunicazione, attività sensoriali, laboratorio musicale, del gioco psicomotorio, di pittura e manipolazione…