Vicenza – Una nuova rassegna di teatro, in scena al Ridotto del Comunale di Vicenza, anticipata da una caccia al tesoro per le strade della città, per aggiudicarsi i biglietti in palio. E’ quanto propone il comitato provinciale della Federazione italiana teatro amatori (Fita), pronto al taglio del nastro di “Fita insieme – Rassegna primaverile 2018”, in partenza il 28 aprile e proposta con il patrocinio del Comune e di Fita nazionale.

L’antipasto di questa kermesse, è in programma domenica 15 aprile e si tratta, come detto di una “caccia al biglietto”, aperta a tutti e organizzata in squadre, che partirà dalla sede Fita di stradella delle Barche, nel quartiere Barche. Per partecipare è sufficiente contattare, entro sabato 14, Fita Vicenza (0444 323837 oppure fitavicenza@fitavicenza.it).

Per quanto riguarda, invece, la rassegna al Ridotto, le date in calendario sono quattro. La prima compagnia ad andare in scena sarà La Zonta di Thiene, che proporrà ”Mercurio”, una pièce tratta dall’omonimo thriller psicologico di Amélie Nothomb, con la regia di Giampiero Pozza. La vicenda ha per scenario un castello su un’isola, dove vive un ex capitano di marina. “Controllato da guardie armate – spiega una nota di presentazione dell’appuntamento -, il luogo nasconde un segreto nel quale si troverà invischiata una giovane infermiera: un meccanismo conturbante, per il quale è previsto, ad ogni replica, un finale diverso fra i tre possibili”.

Sabato 5 maggio, invece, sarà la volta di ”A piedi nudi nel parco”, un classico della commedia firmato da Neil Simon, proposto dalla compagnia Le Circostanze Date di Schio con la regia di Mirko Artuso. La trama racconta di una coppia di sposi, Paul e Corie, appena rientrata dalla luna di miele. “Giovane avvocato posato e razionale, Paul fatica a seguire il ritmo dell’effervescente mogliettina, che, dal canto suo, teme di vedere la fiamma dell’amore spegnersi nella monotonia del tran tran domestico. Il loro micro appartamento al nono piano senza ascensore si trasforma così nel ring sul quale le visioni della vita dei due iniziano a scontrarsi, sotto gli occhi curiosi della madre di Corie e dell’estroso vicino dell’ultimo piano”.

Spazio alla rilettura di un grande classico, invece, sabato 26, con “Il bugiardo” di Carlo Goldoni proposto dalla compagnia dell’Orso di Lonigo nell’adattamento e per la regia di Paolo Marchetto. Protagonista della commedia è Lelio: con le sue “spiritose invenzioni” rischierà di causare un bel po’ di guai, prima di tutto proprio a se stesso. La chiusura, sabato 2 giugno, è affidata al Teatro di Sabbia di Vicenza, che porterà sul palco l’atto unico “Amore sparami!”, tratto da “Central Park West” di Woody Allen, per la regia di Melissa Franchi, che narra le vicende di due coppie alle prese con amore e tradimento.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. I biglietti sono in vendita a 11 euro, l’intero, e a 9 il ridotto. Per le prevendite si può consultare il sito del Teatro Comunale (www.tcvi.it) o rivolgersi agli sportelli ex Banca Popolare di Vicenza (Intesa San Paolo).