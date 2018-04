Valdagno – Ancora sotto i ferri la via Figigola, a Valdagno. Dopo l’estensione della rete gas, infatti, è arrivato l’ok dalla società ViAcqua, che gestisce il servizio idrico integrato in 69 Comuni della Provincia di Vicenza, per il rifacimento di un tratto dell’acquedotto. La società vicentina, nata nel gennaio 2018 dall’unione di Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi, ha approvato l’investimento, per un totale di 72 mila euro, inserito nel piano degli interventi 2016-2026, con il quale si interverrà per sostituire una parte di conduttura che risulta ammalorata.

Scendendo più nel dettaglio, l’opera riguarderà il tratto di via Figigola compreso tra l’incrocio con contrada Frassine e quello con contrada Figigola di Sopra. L’attuale conduttura, in acciaio, verrà sostituita con dei tubi in polietilene alta densità (Pead), per una lunghezza di circa 700 metri.

Ad oggi, inoltre, il tracciato della linea acquedottistica attraversa per buona parte un’area privata. La nuova linea sarà spostata, così da passare solo su suolo pubblico, eliminando, in questo modo, gli eventuali disagi che si sarebbero potuti arrecare al proprietario delle aree attraversate ad oggi.

“Questo intervento – ha specificato il sindaco, Giancarlo Acerbi – si inserisce nelle migliorie del servizio che riguarda la rete idrica e va nella direzione di una costante manutenzione della rete stessa da parte dell’ente gestore. L’intento è quello di ridurre perdite e conseguenti sprechi di un bene così prezioso come l’acqua. Ringrazio Viacqua per l’investimento che va a beneficio delle non poche famiglie che risiedono nella zona e che potranno continuare ad avere acqua di qualità che esce dai rubinetti, così come succede fortunatamente in tutto il territorio del nostro comune”.