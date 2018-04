Tir con targhe e telaio falsi. Lo pizzica la polizia locale

Thiene – Un tir che viaggiava sulle nostre strade con il numero di telaio contraffatto e le targhe false, ovvero quelle di un altro veicolo. Lo hanno scoperto nei giorni scorsi, durante i consueti controlli giornalieri, gli agenti della Polizia locale Nordest Vicentino. Hanno fermato il mezzo pesante il 3 aprile scorso, a Thiene, in via Bassano del Grappa.

Era un autoarticolato Volvo, condotto da 50enne italiano residente nel thienese. Dalla verifica dei dati identificativi del mezzo gli agenti hanno notato che il numero di telaio non risultava punzonato in modo corretto.

Questo è bastato per controllare più a fondo e si è scoperto che il numero di telaio,come dicevamo, era falso e così era anche per le targhe, si quella anteriore che quella posteriore. Il veicolo è stato posto in sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ed al conducente, quale responsabile della circolazione, ed alla ditta di autotrasporti proprietaria del veicolo sono state elevate sanzioni per un complessivo di 5.529 euro.

Nè il veicolo in questione nè le targhe risultano al momento oggetto di furto o di altro reato. Le targhe, infatti, risultano appartenere ad un altro mezzo già di proprietà della ditta in questione e demolito nel mese di novembre 2017.