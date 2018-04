A teatro… “La seduta spiritica, ovvero, dov’è Zonin”

Marano Vicentino – “La seduta spiritica, ovvero, dov’è Zonin”, è questo il titolo di una nuova produzione teatrale che i comuni di Marano Vicentino, Santorso, Valdagno e Valli del Pasubio presenteranno in anteprima alla stampa giovedì 19 aprile. Si tratta di uno spettacolo satirico di impegno civile, diretto dal regista Andrea Mazzacavallo, che riguarda le vicende della Banca Popolare di Vicenza e le conseguenze che queste hanno avuto nel tessuto sociale.

“Lo spettacolo – si legge in una nota dei comuni impegnati nel progetto – vuole essere un modo per focalizzare l’attenzione del pubblico su una problematica sensibile, attraverso un’opera teatrale popolare e condivisa con il territorio. Gli attori in scena sono un gruppo di cittadini volontari: alcuni di loro sono stati dei risparmiatori della Banca Popolare di Vicenza, altri no, ma tutti hanno scelto di produrre questo spettacolo soprattutto per evitare che una truffa di queste dimensioni si possa ripetere in futuro.

E’ la prima volt che alcuni enti locali del vicentino si uniscono per realizzare uno spettacolo sulla Banca Popolare di Vicenza. “La seduta spiritica, ovvero, dov’è Zonin”, infatti, è una coproduzione dei Comuni di Marano Vicentino, Santorso, Valdagno e Valli del Pasubio. A fare gli onori di casa saranno Marco Guzzonato, sindaco di Marano, il regista Andrea Mazzacavallo, il vicesindaco di Valdagno Michele Vencato, l’assessore alla cultura di Valli del Pasubio, Paolo Pianegonda, il sindaco di Santorso Franco Balzi, e Elena Bertorelli, della Casa del consumatore.