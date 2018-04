Si rinnova l’appuntamento con Vinitaly

Verona – Si rinnova a Verona l’appuntamento con Vinitaly, Salone internazionale del vino e dei distillati, in programma dal 15 al 18 aprile, e lo fa come sempre con grandi numeri, spempre in crescita. Sono infatti circa mille, quest’anno, i nuovi professionisti, provenienti da una sessantina di Paesi, che si aggiungono agli operatori in visita, che in totale l’anno scorso furono 128 mila, dei quali 48 mila dal’estero, da 142 diverse nazioni.

Nella classifica dei mercati di maggiore interesse per gli espositori ci sono il Nord America, con Stati Uniti e Canada, e poi la Russia e la Cina. Nel 2017 sono stati quasi ottomila gli operatori commerciali registrati a Vinitaly provenienti dal Norda America.

Quest’anno, l’incoming dagli Usa, primo mercato per l’export enologico italiano con un valore di 1,6 miliardi di euro, vede sempre più presenti importatori e distributori oltre che dalla East e West Coast anche dagli stati interni, come Colorado, Kansas, Missouri e Illinois. Buone prospettive anche per il Canada, quinto mercato per l’export italiano di vino con un trend in costante crescita.

Per quanto riguarda la Russia, è un paese che torna a essere strategico per il vino italiano. Attualmente l’import dall’Italia ammonta a circa 255 milioni di euro e si prevede che, nei prossimi cinque anni, vi sarà un incremento delle importazioni del 27,5%. Previsioni assai interessanti anche per la Cina, per la quale ci si aspetta un 38,5% di incremento negli acquisti di vino italiano entro il 2022.

L’Italia esporta oggi in Cina vini per 143 milioni di euro. Nella selezione degli operatori provenienti dalla Cina molto importante è stata quest’anno la valutazione geografica, per mantenere il presidio nelle città di prima fascia come Pechino, Shanghai, Hangzhou e Chengdu, che ha visto nel corso degli anni l’organizzazione di molte fiere dedicate al settore.

Per quanto riguarda l’Italia, ogni regione è rappresentata a Vinitily con propri stand ed i propri prodotti. Questo l’elenco delle iniziative in programma nello stand della Regione del Veneto, nel Padiglione 4, spazi D4 E4.