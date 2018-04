Vicenza – Come è noto, tra poco più di un mese e mezzo, i cittadini di Vicenza saranno chiamati alle urne per decidere chi sarà il prossimo sindaco della città. C’è tutto il tempo, dunque, per consultare i programmi e scegliere con accortezza la persona alla quale affidare il compito di amministrare la città. Più stretti, invece, sono i tempi a disposizione di quanti intendono proporsi come scrutatore per le elezioni amministrative del 10 giugno.

Gli iscritti all’apposito albo degli scrutatori del Comune di Vicenza hanno infatti tempo fino al 10 maggio per avanzare la loro candidatura, compilando l’apposito form online pubblicato sul sito del Comune a questa pagina.

“Per la compilazione della dichiarazione di disponibilità – precisa una nota di palazzo Trissino – è necessario l’accreditamento a MyId, il sistema di autenticazione federato della Regione Veneto: è sufficiente un riconoscimento di basso livello, peraltro non necessario per coloro che sono già accreditati da precedenti consultazioni o per altri motivi”.

A proposito dei requisiti, possono manifestare il loro interesse a ricoprire il ruolo di scrutatori sia i cittadini con un reddito annuo complessivo non superiore a 8 mila euro, gli inoccupati e gli studenti, i quali per decisione della commissione elettorale avranno precedenza nella nomina, sia coloro che hanno un reddito superiore a tale cifra (questi saranno nominati successivamente agli altri).

In ogni caso, per ulteriori informazioni sulla tornata elettorale del 10 giugno si può contattare l’ufficio elettorale, che si trova in piazza Biade, ai numeri 0444 221430/221432, 0444 221433, o, tramite e-mail, all’indirizzo uffelettorale@comune.vicenza.it.