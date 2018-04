Schio – Brutto incidente questa mattina presto, intorno alle 6, a Schio, in via Maestri del Lavoro. Si è trattato di uno scontro frontale tra due automobili ed il bilancio finale parla di due feriti uno dei quali è in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, me è certo comunque che il frontale tra le due vetture, una Fiat Punto e una Alfa Romeo 145, è stato molto violente ed ha causato la distruzione completa della parte anteriore delle due auto.

E’ stato anche necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Schio per estrarre, dalle lamiere della Alfa Romeo, il conducente, che era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Lo hanno liberato utilizzando martinetti, cesoie e divaricatori idraulici. Il giovane è stato quindi stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118 per essere portato in ospedale in condizioni piuttosto gravi.

Portato in pronto soccorso anche il conducente della Fiat Punto, anche lui ferito, seppur in modo più leggero. Era già stato inviato in ospedale prima dell’arrivo della squadra dei pompieri. La strada è rimasta bloccata fino alla rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto anche i carabinieri, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per accertarne la dinamica e le cause. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.