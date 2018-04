Schio – Incidente stradale questa mattina a Schio che poteva avere conseguenze molto gravi e che, vista la dinamica, tutto sommato si è risolto con ferite lievi. E’ successo in via Veneto, alla intersezione con rotatoria con via dell’Industria, dove un giovane di 22 anni alla guida di una Ford Mondeo, proveniente da via Veneto, secondo la ricostruzione della polizia locale Alto Vicentino, si sarebbe immesso in via dell’Industria senza dare la precedenza a un ciclomotore.

Alla guida del ciclomotore c’era una donna di 64 anni, che stava percorrenedo via dell’Industria diretta verso il centro di Schio. Ad avere la peggio quest’ultima, che è stata soccorsa da ambulanza del Suem 118 e trasportata all’ospedale di Santorso per gli accertamenti del caso.

Le sue condizioni, fortunatamente, non appaiono gravi. Il conducente dell’autovettura è stato sanzionato amministrativamente per la mancata precedenza con la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.