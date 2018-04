Prosa, “Otello” chiude la stagione del Comunale

Vicenza – Sarà uno dei grandi classici del teatro a chiudere la stagione di prosa del Teatro Comunale di Vicenza. Si tratta di “Otello”, di William Shakespeare, prodotto dal Teatro dell’Elfo, per la regia di Elio De Capitani e Lisa Ferlazzo Natoli, in programma in prima regionale, martedì 10 e mercoledì 11 aprile, alle 20.45. II dramma della gelosia di una delle più celebri opere shakespeariane sarà dunque il protagonista del finale di stagione, con questa tragedia riletta e basata sulla nuova traduzione di Ferdinando Bruni.

Interpreti sono Elio De Capitani (Otello), Emilia Scarpati Fanetti (Desdemona), Federico Vanni (Jago), Alessandro Averone (Roderigo/Buffone), Cristina Crippa (Emilia), Angelo Di Genio (Cassio), Carolina Cametti (Bianca), Gabriele Calindri (Barbanzio/Graziano), Massimo Somaglino (Doge/Montano), Michele Costabile (Ufficiale/Lodovico). Non mancherà l’Incontro a teatro, nella sala del Ridotto, sia martedì 10 che mercoledì 11, alle 19.30. l’Incontro sarà condotto da Cristina Grazioli, docente di storia del teatro e dello spettacolo e di storia della regia teatrale all’Università di Padova.

“I due registi di questo Otello contemporaneo – si legge nella presentazione -, realizzano la messa in scena della tragedia, che ha debuttato a Milano nell’autunno del 2016, come un racconto di suspense che diventa un po’ alla volta dramma della gelosia e del sesso, dei rapporti interrazziali e culturali, del dubbio e del potere conturbante delle parole. Contribuiscono a creare il clima tragico, quasi sospeso, le scene di Carlo Sala con la dicotomia di chiari e scuri, di luci e ombre moltiplicate attraverso le grate, gli ori e le trasparenze di grandi sipari, e l’importante e sensibile contributo musicale di Silvia Colasanti”.

“Protagonista assoluto della tragedia, rappresentata per la prima volta nel 1604, è il nodo indissolubile tra l’io e l’altro, tra il simile e il dissimile, il dubbio e la potenza manipolatoria delle parole, che danno fondamento e giustificazione alla propria xenofobia, misoginia e alle tante forme d’intolleranza sociale e privata di cui si compone la società, ieri come oggi. Un lavoro incalzante e senza respiro intorno ad una creatura innocente irretita e spinta ad una morte atroce in una camera in fondo ad una fortezza. Jago è certo un manipolatore, un untore ideologico, ma in questo nuovo Otello nessuno sembra immune dal suo contagio e da quello di tutti i pregiudizi che condizionano le vite di tutti, fino a che, nel precipizio del dramma, sul corpo senza vita di Desdemona, Emilia farà una formidabile uscita dal copione di Jago, svelandone pubblicamente la macchina di odio, gelosia e menzogne”.

Scrivono i due registi: “Mettere in scena Otello oggi è un modo per fare i conti con la singolare attrazione che la vicenda del Moro esercita in tutti noi, come un congegno misterioso messo lì per ‘innescare’ una risposta emotiva sui presupposti ideologici e i fantasmi dell’inconscio collettivo con cui una società costruisce i propri parametri proiettando ‘fuori di sé’, sullo straniero, tutto ciò che ha di inconfessabile”. La forza dell’’attualità dell’opera shakespeariana ci riporta così ai peggiori episodi di cronaca di oggi: la tragedia del femminicidio, la violenza che il maschio esercita sulla donna per il puro piacere di reprimerne la presenza in se stesso e nel mondo. Per le due date dell’Otello a Vicenza (durata 3 ore) restano ancora dei biglietti, disponibili anche online sul sito www.tcvi.it.