Castegnero – Purtroppo sembra un triste ritornello, ma dobbiamo dare notizia di un altro incidente sul lavoro, l’ennesimo dall’inizio del 2018, che si è verificato nella nostra provincia. Vicenza, tra l’altro, secondo le statistiche, risulta, a questo proposito, una delle province più “pericolose” assieme a Verona.

Lasciando da parte i dati e tornando ai fatti che si sono verificati nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 aprile, teatro dell’incidente, che ha avuto come esito un ferito grave, trasportato in ospedale in codice rosso, è stato un cantiere edile lungo la Riviera berica, nel territorio comunale di Castegnero

Il ferito è un operaio di circa cinquantanni. L’uomo si trovava al lavoro su una scala, quando è scivolato ed è caduto a terra, rimanendo trafitto, su un fianco, da un piede di porco metallico.

Sul posto, verso le 11.30, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Vicenza, che ha collaborato, con il personale medico del Suem 118, nel tagliara la parte esposta della sbarra metallica, così da rendere più agevole il successivo trasporto del ferito in ospedale.

Durante tutte le operazioni di soccorso, l’operaio è sempre rimasto cosciente. Le cause di questo incidente sono al vaglio del personale dello Spisal, che ha raggiunto il cantiere della zona artigianale assieme ai carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora dall’inizio del loro intervento.