Onofrio Rota nuovo segretario nazionale Fai Cisl

Venezia – “Un sincero augurio a Onofrio Rota, per il suo nuovo incarico di segretario generale della federazione agricola alimentare, ambientale industriale della Cisl nazionale. Sono certo che porterà con sé l’esperienza maturata in Veneto, prima nel sindacato agricolo della Cisl e poi, da due anni, nel più alto osservatorio della segreteria regionale della maggiore organizzazione sindacale del Veneto”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si congratula con il segretario generale della Cisl del Veneto, trevigiano di adozione, ora nominato ‘numero uno’ del sindacato nazionale Cisl degli operatori del primario.

“La sua nomina – prosegue il presidente – dà continuità all’esperienza affinata nella nostra regione nella filiera dell’agroalimentare, come segretario Fai, in uno dei settori dove il mix tra tradizione e innovazione e la crescente specializzazione agroindustriale dettata dall’internazionalizzazione stanno producendo profondi cambiamenti nelle condizioni di lavoro e nelle relazioni sindacali”.

“Sono certo – conclude Zaia – che il Veneto e l’intera filiera agroalimentare, che del Veneto è uno dei punti di orgoglio, troveranno in Rota un interlocutore attento e preparato nonché un ottimo alleato nelle comuni battaglie per promuovere i punti di forza del made in Italy e perseguire quei valori di qualità, eccellenza, sicurezza, etica e responsabilità sociale che devono essere la carta di identità di chi opera nel settore agroalimentare”.