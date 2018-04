Venezia – La primavera, si sa, è una stagione incostante, capace di alternare giornate belle e soleggiate a piogge e temporali, accompagnati da temperature fresche. Se delle prime abbiamo già avuto qualche assaggio, ad esempio a cavallo di Pasqua, ora dopo un paio di giorni caratterizzati dalla variabilità e dal cielo nuvoloso, già da questa sera il maltempo dovrebbe avere la meglio.

Questo a causa delle correnti umide meridionali che renderanno il tempo perturbato, così come spiegato dal bollettino emesso dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (Arpav).

“Dalla sera di oggi, mercoledì 11 aprile, e fino alle prime ore di venerdì 13 – avverte infatti una nota della Regione – sul Veneto sono attese precipitazioni diffuse, con rovesci e temporali localmente anche intensi, che potranno essere più consistenti nelle aree montane e pedemontane”.

“Il Centro funzionale della Protezione civile regionale – spiega più nel dettaglio la comunicazione diramata in proposito – mette in allerta i comuni di Perarolo di Cadore, per la frana locale, e della fascia del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, tra le province di Treviso, Vicenza e Verona, per eventuali criticità alla rete idraulica e fognaria e la possibilità di eventi franosi o colate rapide. Lo stato di attenzione perdurerà sino alle ore 14 di venerdì 13”.