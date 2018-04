Mestre – Vicenza Calcio quest’oggi di scena sul campo del Mestre, in cerca di un riscatto, di una vittoria convincente, che i tifosi aspettano come una boccata d’ossigeno che farebbe riaccendere le speranze. Mentre si avvicina il momento della verità, ovvero l’asta fallimentare che tutti sperano porti una nuova proprietà e la premessa di un futuro per il club, è intanto fondamentale, proprio per la buona riuscita dell’operazione, che i biancorossi si tirino fuori dalle secche del fondo classifica, dove ora si trovano, ponendo le necessarie premesse in chiave salvezza.

Non ha portato effetti in questo senso, per ora, il cambio dell’allenatore, con il ritorno di Franco Lerda al posto di Nicola Zanini. Un punto in due partite, è questo il bilancio della nuova guida biancorossa, troppo magro perché Lerda non abbia previsto correzioni che probabilmente ci saranno, questo pomeriggio, nel match contro il Mestre.

Aggiornamento in tempo reale

_________________________

Le formazioni:

Mestre: Favaro, Gritti, Perna, Politti, Lavagnoli, Casarotto, Boscolo, Rubbo, Fabbri, Spagnoli, Neto Pereira. A disposizione: Zironelli G., Gagno, Stefanelli, Boffelli, Kirwan, Beccaro, Stensson, Mordini, Bonaldi, Martignago, Sottovia, Zecchin. Allenatore: Zironelli M.

Vicenza: Valentini, Malomo, Milesi, Crescenzi; Bianchi, Giorno, Romizi, De Giorgio, Giraudo, Giacomelli, Ferrari. A disposizione: Fortunato, Alimi, Jakimowski, Magri, Salifu, Ferchichi, Tassi, Bangu, Giusti, Lucca. Allenatore: Lerda

_________________________

Tutto pronto allo stadio Pier Giovanni Mecchia di Portogruaro per Mestre-Vicenza… Squadre già in campo, con il Vicenza nella tradizionale tenuta biancorossa… Si gioca in una bella giornata di primavera, finalmente!

E’ inziata la partita

2’ Vicenza partito in quarta! Dopo poco più di un minuto di gioco con un bel tiro dal limite Ferrari ha colpito il palo… Occasione notevole dunque, in avvio di partita, per i biancorossi

6’ Vicenza brillante in questi primi minuti. La speranza è che tenga il ritmo anche dopo…

12’ Il Mestre, dopo la partenza sprint del Vicenza, sembra essersi chiarito le idee e sta cercando di imporre il proprio gioco. Certamente si è ristabilito l’equilibrio…

14’ Nessuna altra occasione da gol, o azione significativa, da segnalare dopo il palo colpito dal Vicenza, con Ferrari. Ci sono state incursioni in avanti da parte di entrambe le squadre, ma le difese sono state attente, o sono stati imprecisi o prevedibili gli attaccanti…

27’ Gran tiro di Giacomelli, dal limite, diretto all’incrocio dei pali. E’ bravo Favaro a mettere in angolo…

40’ Sembra bloccata questa partita. Nonostante l’avvio su ritmi elevati e la propositività generale delle due squadre, le occasioni da gol non sono state molte e si è giocato, fino ad ora, soprattutto a centrocampo…

42’ Sostituzione nel Mestre: esce Neto Pereira, entra Sottovia

Finisce il primo tempo… di questo derby tra Mestre e Vicenza, su un risulotato parziale di 0-0 che rispecchia quanto si è visto in campo

Secondo Tempo

Squadre di nuovo in campo per la seconda frazione di gioco…

46’ E… come nel primo tempo, subito una ghiotta occasione da gol per il Vicenza (curioso davvero!) E’ un secco, forte tiro di Giacomelli che Favaro para ma non trattiene. La palla capita dalle parti di Ferrari, che a sua volta tira ma Favaro respinge ancora…

54’ Ancora un’occasione clamorosa (è il caso di dirlo stavolta) per il Vicenza: è Giacomelli a trovarsi a tu per tu con il portiere avversario, ma il suo tocco è centrale e Favaro mette in angolo

56’ Ancora Giacomelli, che riceve un pallone appena dentro l’area, aspetta un po’ troppo però a tirare e i difensori riescono a chiudere gli spazi…

59’ Doppio cambio nel Mestre: escono Rubbo e Spagnoli ed entrano Beccaro e Martignago

67’ partita ancora bloccata sullo 0-0… Bisogna sottolineare comunque che le occasioni da gol importanti sono state di segno biancorosso…

70′ Cambio nel Vicenza: esce Giorno, entra Tassi

73’ E’ il Mestro ora ad avere una grossa occasione: è Sottovia a trovarsi al posto giusto nel momento giusto. E’ al limite dell’area piccola che riceve un buon pallone che colpisce al volo, di collo pieno sinistro, molto bene. Valentini però è ben piazzato e respinge

74’ Pronto rovesciamento di fronte, con il Vicenza che costruisce a sua volta una occasione da gol in una mischia in area mestrina che gli attaccanti biancorossi non riescono però a finalizzare…

79’ Cambio nel Vicenza: Salifu al posto di Giacomelli

86′ Doppio cambio nel Mestre: Zecchin e Bonaldi al posto di Boscolo e Lavagnoli

E’ finita… Un derby, tra Mestre e Vicenza, finito a reti inviolate. La partita ha offerto poco spettacolo e poche occasioni da gol, ed il pari è tutto sommato il giusto epilogo…