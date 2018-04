Marano – L’avvicinarsi della bella stagione, a Marano Vicentino, coincide con il ritorno di MaRun. PerCorrere la città, un progetto il cui obiettivo è quello di creare gruppi di corsa e di podismo, seguiti da istruttori qualificati, che si alleneranno nelle sere primaverili.

Le iniziative messe a punto per l’edizione 2018 saranno presentate giovedì 12 aprile, nel corso di un incontro che si terrà all’auditorium comunale di via Guglielmo Marconi, con inizio alle 20.30. Durante la serata, organizzata in collaborazione con la nuova farmacia Dott.ssa Giulia, si parlerà dell’attività fisica collegata al benessere mentale, dei vantaggi cardiovascolari della corsa, di postura nello sport e della corretta alimentazione per chi svolge attività fisica. Gli istruttori presenteranno poi il programma e le attività specifiche dei gruppi di corsa e podismo e si apriranno le iscrizioni ai corsi.

“Riproponiamo – spiegano il vicesindaco, Alessandra Cavedon, e il consigliere delegato allo sport, Flavio Sartore – il progetto MaRun, che nelle scorse edizioni ha riscontrato un’ottima partecipazione. Lo scopo è quello di dare la possibilità a tutte le persone, anche alle più sedentarie, di avvicinarsi a un’attività motoria con il supporto di validi istruttori, per introdurle all’attività fisica. In questo modo, lezione dopo lezione, si è stimolati a mettersi in gioco, traendone molteplici benefici come un maggior benessere psicofisico e un miglioramento nello stile di vita”.

Per maggiori informazioni, si può contattare l’ufficio Sport del Comune, inviando una e-mail all’indirizzo sport@comune.marano.vi.it, oppure telefonando allo 0445 598804.