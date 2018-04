Malo – Se la è vista brutta un automobilista questa mattina, verso le 8.45, nei pressi di Malo, in via Borgo Redentore. Era alla guida della sua auto, una Suzuki Swift, quando ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada, cappottandosi.

Sono anche intervenuti i pompieri di Schio, per estrarlo dall’abitacolo della macchina, rimasta rovesciata su un fianco lungo quella strada piuttosto stretta, che collega Villaverla a Malo.

Lievi ferite comunque per l’automobilista, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e portato in ospedale soprattutto per dei controlli. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.