“L’Europa Vicina”. Convegno di Confindustria Vicenza

Vicenza – Sarà presentato domani, 4 aprile in occasione del convegno dal titolo “Finanziamenti europei: le opportunità per le imprese con il Desk Euvi – L’Europa Vicina” il nuovo servizio di Confindustria Vicenza “Euvi – L’Europa Vicina”, un desk che vuole essere un supporto per le aziende associate, con l’obiettivo di facilitarne l’accesso alle opportunità di finanziamento europeo a gestione diretta. L’appuntamento è a Vicenza, a Palazzo Bonin Longare, a partire dalle 14.30, e vi parteciperà anche il direttore della delegazione di Confindustria a Bruxelles.

Il focus del convegno sarà su Horizon 2020 e sugli strumenti a disposizione delle piccole e medie imprese. Sono infatti di vario tipo i fondi che l’Unione Europea mette a disposizione per la realizzazione di progetti innovativi. Sono per lo più fonti di finanziamento ad alto potenziale, soprattutto per un tessuto produttivo come quello vicentino chiaramente vocato all’export, ma sono ancora poco conosciute, o ritenute poco raggiungibili.

A aprire il convegno sarà il presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi, quindi interverrà Matteo Borsani, direttore della delegazione di Confindustria a Bruxelles, per illustrare le azioni che Confindustria porta avanti a livello europeo. A seguire Leonardo Pinna, anche lui della delegazione di Confindustria a Bruxelles, che approfondirà le caratteristiche dei finanziamenti europei a gestione diretta e i requisiti per accedervi.

Il focus passerà poi sul programma europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020, nel quale si inserisce anche lo Strumento Pmi. Questo sarà il tema dell’intervento di Marco Cecchetto, dell’Executive Agency for Smes (Easme), volto a semplificare la partecipazione delle piccole e medie imprese valorizzandone il carattere innovativo. Infine ci si soffermerà su alcune esperienze concrete di aziende che hanno già avuto modo di ottenere finanziamenti europei. Porteranno le loro testimonianze Domenico Stocchi, Financing & Business development manager di Ecor International, e Nicolò Boscolo, account manager di It+Robotics. Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito www.confindustria.vicenza.it.