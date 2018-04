Esistono gli Ufo? Ne parla “Incontri senza censura”

Bassano del Grappa – Esiste la vita extraterrestre? Le tecnologie militari top secret, le macchine volanti di Nikola Tesla e gli Ufo dei nazisti sono realtà o fantasia? Le nuove scoperte della fisica possono contemplare una tecnologia volante non identificata? Sono questi i temi al centro del prossimo appuntamento, a Bassano, della rassegna “Incontri senza censura”, in programma venerdì 13 aprile, alle 21, alla libreria La Bassanese. L’argomento è molto dibattuto, e soprattutto è fin troppo oggetto di fake news.

Per parlarne è stato invitato Marco Pizzuti, ex ufficiale dell’esercito, scrittore e conferenziere, autore di studi e ricerche seriamente condotti. Pizzuti ha lavorato presso le più prestigiose istituzioni dello Stato (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Consiglio di Stato) ed è spesso ospite di programmi radio o televisivi in qualità di esperto in controinformazione. Ha contribuito alla realizzazione di documentari, ha collaborato con il programma “Mistero” (poi “Mistero Adventure”) di Italia Uno, dove ha mostrato alcuni degli esperimenti scientifici più controversi.

Nel campo della divulgazione scientifica collabora con il Museo dell’Energia. I suoi libri, editi da Il Punto d’Incontro, sono stati pubblicati in diversi paesi, con oltre 200 mila copie vendute in Italia. Nel 2008 ha creato il blog Altrainformazione.it, ormai divenuto punto di riferimento della libera informazione per milioni di utenti l’anno.

La presunta esistenza dei cosiddetti oggetti volanti non identificati (da cui l’acronimo Ovni in lingua italiana e Ufo in lingua inglese) è un argomento che da circa 70 anni non ha mai cessato di suscitare un vasto interesse popolare. “Nella stragrande maggioranza dei casi – scrive Pizzuti – si tratta solo di falsi avvistamenti (spazzatura spaziale, particolari effetti atmosferici, palloni sonda ecc.) ma rimane una piccola percentuale di episodi (il 5,56% per gli Usa, il 10% per la Gran Bretagna e l’ex Unione Sovietica, il 22% per la Francia) comunque sufficiente a dimostrare la realtà del fenomeno”.

Durante la serata nel parterre della libreria La Bassanese e stimolato nel dibattito dal libraio Alessandro Cocco, Marco Pizzuti intende separare una volta per tutte ciò che sappiamo per certo sugli Ufo dalle tesi indimostrabili sulla loro origini, facendo piazza pulita del calderone di leggende metropolitane, per passare alla disamina delle teorie più plausibili contenute nel suo libro “Incontri ravvicinati non autorizzati”, che sarà il filo conduttore della serata.

“Gli avvistamenti Ufo – si legge nella presentazione della serata – continuano a essere vittime di una facile e conformista ironia, perché rappresentano un fenomeno in contrasto con ciò che ci è stato inculcato quando eravamo sui banchi di scuola. E’ più facile rimuovere subito l’argomento come una bufala, piuttosto che essere costretti a correggere tutto il nostro radicato sistema di credenze. La verità fatica ad emergere perché qualsiasi seria indagine sull’argomento si scontra con la censura militare, le teorie ufologiche più bislacche e le fantasie dei mitomani che affermano di essere dei contattisti senza produrre alcuna prova accettabile”.

“Se ci riflettiamo bene – scrive invece Pizzuti nel suo libro – gli oggetti volanti non identificati non dovrebbero più essere considerati come un argomento di poco conto, perché le prove inconfutabili sulla loro effettiva presenza nei nostri cieli (e non solo) possono rivelarsi di notevole utilità per il genere umano. Il loro merito in campo scientifico consiste nel poter mettere in luce gli attuali limiti delle teorie fisiche più accreditate, mostrando così l’esistenza di un enorme buco nella nostra conoscenza che deve ancora essere colmato. Lo studio delle loro dinamiche di volo, infatti, dimostra la possibilità di manipolare la gravità e l’inerzia mediante modalità non contemplate dalle attuali teorie”.

“Nel corso dei decenni scorsi, infatti, sono state già condotte innumerevoli inchieste che non hanno portato a nessuna conclusione definitiva, ma le nuove scoperte della fisica e un attento riesame della storia passata e recente, con particolare attenzione alla tecnologia segreta nazista, consentono finalmente di giungere a un punto di svolta. La loro origine ovviamente resta controversa, ma alcune ipotesi non possono più essere completamente smentite, perché sembrano essere giunte troppo vicino alla verità”. L’incontro è ad ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione dei posti a sedere al numero 0424-521230 o sul sito www.labassanese.com.