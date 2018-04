Pianezze – Schianto frontale, nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 aprile, lungo via Tenente Bernardo Lorenzon, a Pianezze. Il bilancio è di un ferito grave, un uomo di 36 anni, che si trovava in auto assieme al figlioletto, nato da appena pochi mesi.

Quest’ultimo, fortunatamente, non ha riportato ferite. Più gravi, invece, le condizioni del papà, per il quale si è reso necessario il ricoverato in ospedale.

Tornando allo scontro, secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia dell’Unione montana marosticense intervenuti sul posto, un furgone ed una vettura, una Opel Astra, per cause che devono ancora essere accertate, sono entrate in collisione lungo un tratto di strada rettilineo.

In seguito all’impatto l’automobilista, il 36enne di Cassola, è stato accompagnato in ambulanza al nosocomio San Bassiano di Bassano del Grappa, dove si trova ricoverato in condizioni piuttosto serie, nel reparto di rianimazione. Lievi ferite invece per il conducente del furgone, un uomo di 51 anni.