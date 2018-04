Vicenza – Caos in autostrada A4, nel tardo pomeriggio di oggi, all’altezza di Vicenza. Tre camion sono rimasti infatti coinvolti in un incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est, nella corsia di marcia in direzione Venezia. Si è trattato di un tamponamento e, per rincarare la dose, lo schianto è avvenuto proprio all’interno della prima delle due gallerie che corrono sotto i colli berici.

Uno dei camionisti è rimasto ferito e si trova ora all’ospedale San Bortolo, in condizioni piuttosto serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Inoltre, per i vigili del fuoco, intervenuti subito assieme a molti altri soccorritori non è stato lavoro agevole estrarlo dal groviglio di lamiere del suo camion.

Naturalmente, essendosi trattato di un incidente fra tre grandi mezzi pesanti, i disagi per il traffico sono stati notevoli sulla già congestionata autostrada Serenissima. Si sono infatti subito formate lunghe code, che sono arrivate anche a superare i dieci chilometri. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario del Suem 118, anche due pattuglie della polizia stradale.