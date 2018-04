Grisignano di Zocco – Traffico rallentato, questa mattina, lungo l’autostrada A4, per un incidente stradale che per fortuna non ha fatto registrare feriti. Tuttavia erano particolari i due mezzi che si sono rovesciati sulla carreggiata, tra i caselli di Grisignano di Zocco e di Padova Ovest, in direzione di Venezia.

Ad ostacolare la circolazione della trafficata arteria autostradale sono infatti stati una barca, finita… scafo all’aria, assieme al autoveicolo fuoristrada che trainava il carrello sulla quale era caricata. Sono rimasti illesi i due occupanti della vettura.

E’ accaduto a metà della mattina di oggi, poco prima delle 11, e ad intervenire sul posto, con due automezzi, tra i quali l’autogru, sono stati i vigili del fuoco di Padova.

Dopo aver messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente, i pompieri hanno lavorato a lungo per recuperare il motoscafo, un bolide da competizione Tullio Abbate, lungo più di nove metri, che i nuovi proprietari veneziani stavano trasferendo da Vicenza.

Durante le non facili operazioni di recupero, di barca e auto fuoristrada, il traffico autostradale è stato canalizzato su due corsie, grazie alla collaborazione della polizia stradale e degli ausiliari della autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate verso le 14.