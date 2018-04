Fuori strada con danni ad un muro e a due pali

Rosà – Intervento quest’oggi, intorno alle 16.40, per i vigili del fuoco, a Rosà, in via Borgo Tocchi, dove un automobilista, dopo aver perso il controllo della vettura ha abbattuto un muretto di un’abitazione e troncato un palo Telecom, danneggiandone anche uno della pubblica illuminazione. L’uomo, di 65 anni, nello schianto è rimasto ferito.

Suti soccorso dal personale sanitario del Suem 118, è stato portato in ospedale prima dell’arrivo della squadra dei pompieri. Questi ultimi invece, accorsi da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza l’auto incidentata, una Citroen C3, ed hanno transennato la zona per consentire l’intervento dei tecnici che hanno poi dovuto mettere in sicurezza i pali. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.