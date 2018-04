“Finanza in tacco 12”, incontro rivolto alle donne

Montecchio Maggiore – Curiosa e simpatica iniziativa a Montecchio Maggiore. Si intitola “Finanza in tacco 12” ed è una serata formativa con la quale si vogliono avvicinare le donne al complesso mondo della finanza. Quello finanziario è infatti ancora un presidio soprattutto maschile, forse perché resta ancora poco adatto allo spirito, indubbiamente più creativo e meno cinico, che caratterizza il genere femminile rispetto a quello maschile.

Comunque la serata di Montecchio Maggiore non vuole certo preparare le partecipanti al bagno di sangue di una seduta in Borsa, quanto piuttosto ad una gestione adeguata della finanza domestica e degli investimenti da fare o non fare, passando per la previdenza integrativa e la gestione di un conto corrente.

Ma sono questi solo alcuni dei temi di cui si parlerà nell’incontro di Montecchio, che si terrà giovedì 12 aprile, alle 20.30, nella in Sala Civica Corte delle Filande, organizzato dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Montecchio Maggiore nell’ambito del calendario annuale di iniziative dedicate alle donne.

La relatrice sarà Cristina Dal Maso, consulente finanziario da oltre trenta anni, che fornirà alle donne che parteciperanno molte preziose informazioni su come gestire le proprie risorse economiche ed evitare brutte sorprese, soprattutto in vista dell’età anziana. L’ incontro è ad ingresso libero.