Donna 52enne travolta dal trattore. E’ grave

Meledo di Sarego – Nuovo incidente sul lavoro, per altro secondo una dinamica assai ricorrente. E’ successo in una azienda agricola di Meledo di Sarego, in via Casa Velo, e la dinamica ricorrente sta nel fatto che ancora una volta si è trattato di un trattore che si è rovesciato.

E’ successo questa mattina, verso le 10.15 ad una donna di 52 anni che stava operando con il pesante mezzo agricolo. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, quello che è sicuro però è il fatto che il rovesciamento di un trattore che in questo modo schiaccia chi lo manovra costituisce un copione piuttosto frequente.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarla da sotto il mezzo, e lo hanno fatto utilizzando dei cuscini sollevatori ed alzato il trattore, riuscendo alla fine a sfilarla. La donna è stata presa subito in cura dal personale sanitario del Suem 118, che l’ha stabilizzata per poi trasferirla con grande urgenza in elicottero, in ospedale a Vicenza, al San Bortolo, dove ora versa in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal e i carabinieri, che sulla base dei rilievi effettuati dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.