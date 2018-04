Danza, “We are not alone” al Comunale di Vicenza

Vicenza – Nuovo appuntamento, dopo la pausa pasquale, nella programmazione di Danza in Rete Festival, rassegna di danza promossa dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio. E’ con lo spettacolo “We are not alone”, del Balletto di Roma di Davide Valrosso, in programma sul palco della sala maggiore del Teatro Comunale di Vicenza per domani, venerdì 6 aprile, alle 20.45. Lo spettacolo si inserisce nella programmazione dedicata ai percorsi di ricerca, focalizzati sulle nuove espressioni della danza e della pluralità dei linguaggi espressivi con una proposta al femminile. Interpreti sono Chiara Bertuccelli, Ilaria Marcolin, Elena Sgarbossa, Sofia Magnani, Loredana Canditone e il danzatore Yuri Locci.

“La creazione We are not alone – si legge nella presentazione -, nata nel 2017 dall’azione Prove d’autore Xl, promossa dal Network Anticorpi Xl, è realizzata con il Balletto di Roma, e con interpreti gli allievi del corso triennale professionale di danza contemporanea. Ha preso vita dallo stimolo ad esplorare l’intera anatomia umana in tutte le sue variazioni possibili, portando i giovani danzatori ad immergersi totalmente nel processo che ha portato le varie individualità verso un organismo collettivo potente, un corpo unico ad alta concentrazione di ritmo, pause, transizioni e sospensioni”.

“È centrale nella performance, come nelle altre creazioni di Valrosso, il rapporto con il corpo. In We are not alone la micro comunità di danzatrici e danzatori inizia a preparare il proprio corpo producendo calore, irradiandolo fino agli strati più esterni. Un’esperienza sul processo di rinascita che si trasmette nello spazio, favorendo l’incontro tra l’io e l’altro. Dall’individuale all’universale, uno spazio che è un luogo misterioso, quasi acquatico. Nelle radici del corpo, scomponendo ogni manierismo e implicazione sovrastrutturale, si scopre lo stupore in un caleidoscopio fatto di dense ombre e fioche luci”.

Davide Valrosso è danzatore e interprete; attualmente collabora con la Compagnia Virgilio Sieni Danza. È artista associato del Festival Oriente Occidente e coreografo residente del Balletto di Roma. Dopo aver lavorato con i più prestigiosi coreografi ed essere stato selezionato dalla Vetrina Anticorpi Xl 2014, Valrosso si sta affermando come uno dei migliori talenti emergenti della scena contemporanea italiana. Biglietti, se disponibili, come sempre anche online sul sito www.tcvi.it.