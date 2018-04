Danza, “El amor brujo” al Teatro Comunale di Vicenza

Vicenza – Conclusione in grande stile per la stagione di danza del Teatro Comunale di Vicenza. Tutto questo nelle serate di sabato 21 aprile, alle 20.45, e domenica 22 aprile, alle 18, quando sul palcoscenico del Comunale, si esibirà il Víctor Ullate Ballet, al termine della sua tournée italiana. Proporrà il balletto “El amor brujo” (ovvero “L’amore stregone”), una delle creazioni che hanno reso celebre nel mondo la compagnia spagnola.

Creata da Victor Ullate nel 1994, la coreografia è stata rivisitata nel febbraio 2014 con nuove scene, luci e costumi, combinando gli effetti musicali della versione originale di Manuel De Falla alle musiche dark ambient del gruppo rock svedese In Slaughter Natives. L’opera “El Amor Brujo” fu scritta da De Falla all’inizio del ventesimo secolo ed è connotata da un forte e intenso sapore andaluso. Esplora il misticismo gitano e il tema dell’amore nella sua forma primitiva ed essenziale, con chiare citazioni del folklore popolare.

Ad introdurre questa versione rivisitata dello spettacolo sarà Silvia Poletti, critico e studiosa di danza che scrive per i quotidiani “Corriere Fiorentino” (dorso toscano del “Corriere della Sera”) e per testate specializzate come “Danza&Danza”, delteatro.it, “Dance International”, “Tanz”. Cura inoltre saggi e conferenze per festival e teatri italiani e internazionali, ha scritto monografie e collaborato a libri di storia della danza ed è docente di storia della danza in atenei italiani. Condurrà l’Incontro con la danza, che abitualmente precede lo spettacolo, sabato 21 aprile, alle 20, nella sala del Ridotto, e domenica 22 aprile, alle 17, nel foyer alto.

“El Amor Brujo” dura, con un intervallo, un’ora e mezza e racconta la storia di Candelas, una gitana che è stata amata da un giovane che, anche dopo essere stato ucciso in un duello, continua a perseguitarla apparendole come spettro. Quando Candelas si innamora di Carmelo, lo spettro fa di tutto per separarla dal nuovo amore. La giovane tenta di esorcizzarlo con la danza rituale del fuoco, ma sarà solo con l’intervento di una giovane amica, Lucia, che riuscirà ad allontanare il fantasma. Il sortilegio potrà definitivamente sciogliersi e i due amanti finalmente unirsi

“Si tratta senza dubbio – si legge nella presentazione dello spettacolo – di una storia di passione ed amore, di pianto e disperazione, di stregoneria e seduzione, di danza e di morte, un intenso oscillare di sentimenti, ambientazioni, danza di grande livello. La coreografia di Ullate contiene momenti di toccante bellezza e di grande suggestione; sono inserite anche tre canzoni popolari scritte dallo stesso Manuel De Falla: (“Nana”, “Polo y Asturian” e “José el eterno amante”), che contribuiscono al fascino dell’ambientazione andalusa, anche se rivisitata in chiave contemporanea”.

Prima della celebre compagnia spagnola, sabato 21 aprile, si esibirà sul palco della Sala maggiore nell’ambito del Progetto Supporter, Simone Zambelli nella performance “Non ricordo” di cui è autore e interprete. La creazione, coprodotta da Balletto Civile, è focalizzata sul ricordo inteso come simbolo di un’intera umanità, legame coeso che ci tiene uniti nella condizione di essere umani, un “riportare al cuore” come suggerisce l’etimologia del termine. Per le due date vicentine dello spettacolo “El Amor Brujo” del 21 e del 22 aprile restano ancora dei biglietti, disponibili anche online sul sito www.tcvi.it.