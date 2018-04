Confronto tra i candidati a sindaco di Vicenza

Vicenza – Si avvicina la data delle elezioni amministrative, che saranno il 10 giugno con eventuale ballottaggio il 24, e le Acli vicentine, in collaborazione con il Punto Famiglia, il coordinamento dei Circoli Acli della città di Vicenza, la Fap Acli e l’Unione Sportiva Acli provinciali promuovono un confronto tra i candidati sindaco della città di Vicenza,. E’ in programma domani sera, martedì 3 aprile, alle 20.30, al Centro civico n. 6, in via Thaon di Revel 44, a Vicenza. Protagonisti del confronto dibattito saranno i quattro candidati sindaco Otello Dalla Rosa, Francesco Di Bartolo, Fabio Mantovani e Francesco Rucco, in un incontro aperto alla cittadinanza e moderato dall’addetto stampa delle Acli vicentine, Matteo Crestani.

La serata rientra nell’ambito della programmazione associativa del Sistema Acli 2017/2018, realizzata dalle Acli vicentine in collaborazione con il Punto Famiglia, il Coordinamento dei Circoli Acli della città di Vicenza, la Fap Acli e l’Unione Sportiva Acli provinciali e rappresenta un’opportunità per la cittadinanza. Nel caso specifico, sono coinvolti i Circoli Acli della città di Vicenza, da sempre attivi nel territorio, dove promuovono iniziative culturali e formative.

“L’incontro proposto verrà affrontato con lo spirito che ci appartiene, quali aclisti – commenta il presidente provinciale delle Acli di Vicenza, Carlo Cavedon – quindi proporremo un confronto sereno, costruttivo e pacato tra i candidati, che avranno l’opportunità di presentarsi e far conoscere i punti salienti del proprio programma amministrativo. Un confronto non serrato, ma appassionato, volto a chiarire qualsiasi dubbio ai cittadini, per far sì, anzitutto, che vadano a votare e, in secondo luogo, che votino convinti di dare la fiducia al candidato che più risponde alle loro aspettative per il governo di Vicenza”.

La serata di Vicenza è la terza di un ciclo di incontri formativi che interesseranno diverse aree del Vicentino. Il prossimo incontro avrà luogo giovedì 12 aprile alle 17.00 nella sede provinciale Acli “Mariano Rumor” in via Enrico Fermi 197 a Vicenza e vedrà protagonista Giordano Parise, direttore Cure Primarie Distretto Est e Poliambulatori Specialistici dell’Ulss 8 Berica.