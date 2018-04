Vicenza, chiusura speciale per la mostra su Van Gogh

Vicenza – Ultimi giorni per visitare la grande mostra ” Van Gogh. Tra il grano e il cielo “, ospitata nella Basilica palladiana di Vicenza. Si conclude infatti, con il fine settimana che è in arrivo, il periodo di apertura dell’esposizione dei dipinti del grande pittore olandese, un periodo durato ben sei mesi. E per gli ultimi due giorni della mostra, sabato 7 e domenica 8 aprile, il Comune di Vicenza, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale, offre ai visitatori e ai cittadini due giorni di musica e di spettacoli di strada, nel centro storico della città, con musicisti, giocolieri, mimi e teatranti.

“Nei due giorni in cui chiude la mostra dedicata a Van Gogh – ha annunciato il vicesindaco e assessora alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci -, e salutata da uno straordinario successo di pubblico che ne fa di gran lunga l’esposizione record nella storia della nostra città, vogliamo accogliere nel modo più festoso possibile le migliaia di visitatori che affolleranno il centro storico. Sarà una festa per tutta la città, e offrirà ai turisti un ricordo indelebile di Vicenza come città viva e vivace, invogliandoli a tornare a trovarci”.

Sabato 7 aprile, dalle 10 alle 23, e domenica 8, dalle 10 alle 20, quaranta musicisti si esibiranno in piazza dei Signori e numerosi artisti animeranno piazza Matteotti, corso Palladio e le altre vie del centro. Tutte le proposte sono curate dall’associazione culturale Babc e gli spettacoli sono gratuiti. Sarà gradita un’offerta libera o l’acquisto dei dischi degli artisti per sostenere la loro attività. In caso di pioggia i concerti si svolgeranno sotto i portici del centro storico.