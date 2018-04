Cane cade in una voragine. Salvato dai vigili del fuoco

Bassano Del Grappa – Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona montana boschiva del Rubbio, nel territorio di Bassano del Grappa, per il salvataggio di un cane caduto in un buco del terreno per circa 10 metri e disperso da giorni.

I pompieri sono stati chiamati dal padrone del setter, che aveva perso “Kimi Raikkonen”, è questo il nome dato all’animale per la velocità con cui si muove sul terreno, tre giorni fa, nella zona adibita a campo addestramento cani da caccia del Rubbio.

Questa mattina, cercando l’animale, ha sentito dei guaiti, individuando in una voragine del terreno il luogo dove si trovava l’animale. Un operatore Saf (il gruppo Speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco) si è calato nel buco verticale raggiungendo l’animale, il quale è stato imbragato e recuperato insieme al pompiere.

Il cane è stato in buone condizioni fisiche, ed è stato riconsegnato al felice proprietario. Le operazioni di recupero di “Kimi Raikkonen” sono durate circa due ore.