Camisano, trenta chili di eroina in casa. Due in cella

Camisano Vicentino – Ben trenta chili di eroina sono stati trovati e sequestrati in una abitazione situata tra le province di Padova e di Vicenza. E probabilmente la casa era anche una sorta di raffineria per la droga. A portare alla luce tutto sono stati i carabinieri di Padova, in una operazione che ha consentito di individuare, nelle campagne intorno a Camisano Vicentino, in località Rampazzo, il luogo dove operavano i malviventi che sono stati arrestati nel blitz, due uomini albanesi, Armando Ahmeti, di 40 anni, e Saimir Gripshi, 33enne.

Il risultato ottenuto dai militari dell’Arma è probabilmente maturato dopo le statistiche rese note negli ultimi tempi sull’incremento dello spaccio di stupefacenti nella nostra regione, e soprattutto dopo l’aumento delle morti per overdose, un problema che è ogni giorno più serio e che sembra avere per suo epicentro il territorio veneziano, ed in particolar modo la città di Mestre.

I carabinieri padovani sono risaliti ai due albanesis seguendo i movimenti dei consumatori abituali noti, e soprattutto di alcuni volti conosciuti alle forze dell’ordine tra gli spacciatori locali, che evidentemente si rifornivano da loro. Lo stupefacente è stato trovato nella casa in parte già confezionato in panetti, ed in parte ancora da lavorare.