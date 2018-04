Vicenza – Ha avuto uno strascico polemico la partita di ieri tra il Mestre ed il Vicenza. Finita a reti inviolate, e per la verità ben poco spettacolare, la gara ha tuttavia dato segnali incoraggianti per il tifo biancorosso, dato che stavolta almeno il Vicenza ha tenuto i novanta minuti ed ha creato gioco ed occasioni. Insomma, avrebbe anche meritato di più di quel punticino, comunque buono, che alla fine si è portato a casa.

A fine partita il tecnico del Mestre, Mauro Zironelli, per altro vicentino egli stesso, ha commentato la prestazione del Vicenza, sottolineandone l’impegno e la buona prova offerta. Se gicosa così ogni partita, ha detto si salva. Altre dichiarazioni però hanno suscitato qualche perplessità, soprattutto quelle del curatore del Vicenza Calcio, Nerio De Bortoli. Sono le parole riportate quest’oggi dal Giornale di Vicenza: “Il Vicenza avrebbe dovuto tirare giù la serranda” scrive il quotidiano di via Fermi, riportando le parole del tecnico mestrino.

Ed ancora: “Per come la penso io – è ancora Zironelli a parlare -, da vicentino e tifoso di questa squadra e per come sono stati questi ultimi anni, si sarebbe dovuto chiudere i battenti. Ci stiamo prendendo in giro tutti quanti: tifosi con giocatori, giocatori con tifosi, giocatori con curatore fallimentare, che io personalmente non conosco, ma secondo me si sta tentando di tenere in piedi un castello che è già crollato”.

Oggi arriva pronta la bacchetta di De Bortoli, che ricorda come “la saracinesca sia stata tirata giù, ma riguarda a quanto successo prima del 17 gennaio 2018. Dal 18 gennaio di quest’anno – sottolinea il curatore – il Vicenza Calcio è una realtà nuova e diversa dalla precedente e la prosecuzione dell’attività calcistica non falsa il campionato. I biancorossi si misurano e lottano in campo per non retrocedere, mentre l’attuale Vicenza Calcio è una società che sarà ceduta mediante asta pubblica”.

“La situazione grottesca – conclude il curatore del Vicenza Calcio – è che Zironelli non conosca le norme del regolamento sportivo e della legge fallimentare: il Vicenza Calcio non è un castello crollato, ma si tiene in piedi grazie ai giocatori, ai dirigenti, ai tifosi, al settore giovanile e all’intera comunità che continua a sostenerlo. Posso comprendere il disturbo che ieri il Vicenza Calcio ha fatto all’A.C. Mestre, ma il Vicenza Calcio si salverà, con dispiacere per il signor Zironelli”.