Cadavere di un uomo trovato nel lago di Fimon

Arcugnano – Macabro ritrovamento, questa mattina, sulle sponde del lago di Fimon, nel territorio comunale di Arcugnano. Poco dopo l’alba infatti, è stato notato da un passante il cadavere di un uomo sulla riva dello specchio d’acqua, non lontano dal piccolo chiosco ben noto ed attivo durante l’estate.

Si tratterebbe del corpo di un uomo di 54 anni, residente nel padovano, sulla cui morte al momento non si esclude alcuna ipotesi, a partire da quella secondo la quale sarebbe rimasto vittima di un incidente, magari una caduta, che gli avrebbe fatto perdere i sensi, con il successivo annegamento nel lago.

Non è esclusa neanche la possibilità che si sia trattato di un suicidio Sono comunque in corso le indagini del caso, sulla base dei rilievi effettuati dalla polizia scientifica, subito intervenuta sul luogo del ritrovamento del corpo. Inutile invece l’intervento dei sanitari del Suem 118, dato che al loro arrivo per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.